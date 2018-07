Roman Karz wird General Manager Fox Networks Group Germany (FOTO)

München (ots) -Roman Karz, bisheriger stellvertretender Geschäftsführer und VicePresident Finance & Operations, übernimmt ab heute die neugeschaffenePosition des General Manager der Fox Networks Group Germany GmbH(u.a. FOX und National Geographic) in Deutschland, Österreich undder Schweiz.Zusätzlich zu seinen Aufgaben als Geschäftsführer Deutschland wirdder 41-Jährige den Tätigkeitsbereich "Affiliate Distribution", in dendie Entwicklung der TV-Marken FOX, National Geographic, Nat Geo Wildsowie Baby TV fällt, übernehmen. Roman Karz berichtet weiterhindirekt an Marco de Ruiter, Managing Director und Executive VicePresident Benelux & Germany Fox Networks Group."Roman ist seit Jahren ein integraler Bestandteil unseresManagement-Teams. Ich freue mich daher sehr, die deutsche operativeGeschäftsführung in die Hände von Roman zu geben. Zusammen mit demdeutschen Team wird er alle unsere Marken weiter ausbauen und diestarke Positionierung im deutschen Markt kontinuierlich fördern", soMarco de Ruiter.Roman Karz ist Mitte 2012 zur Fox Networks Group Germany gestoßenund verantwortete seitdem den gesamten Finanzbereich. Im Juli 2017ernannte Marco de Ruiter ihn zum stellvertretenden Geschäftsführer.Zu seinen vorherigen Stationen gehören unter anderem dasLuxus-Mode-Unternehmen Escada, bei dem er drei Jahre iminternationalen Rechnungswesen tätig war sowie die IT-BeratungsfirmaCapgemini.Des Weiteren zeichnet Bianca Brown, bisherige Director AffiliateDistribution, ab heute als Director Commercial Partnerships, für alleWerbekunden-Partnerschaften deutscher Unternehmen sowohl im TV-, alsauch im Online- und Multimedialen-Umfeld verantwortlich. In ihrenzukünftigen Tätigkeitsbereich fallen u.a. die strategischeErarbeitung und Umsetzung von Vermarktungs- undMarketingkooperationen sowie von crossmedialen Strategien allerKunden im deutschsprachigen Raum rund um die Marken der Fox NetworksGroup.Pressekontakt:FOX NETWORKS GROUP GERMANYPia HalbigPR & KommunikationTel: +49 89 2030 49120Pia.halbig@fox.comOriginal-Content von: Fox Networks Group Germany, übermittelt durch news aktuell