Roman Herzog Institut zeichnet vier junge Wissenschaftler mit hochdotiertem Forschungspreis Soziale Marktwirtschaft aus

München, Bayern (ots) - Das Roman Herzog Institut (RHI) hat heutein München vier jungen Wissenschaftlern den Roman HerzogForschungspreis Soziale Marktwirtschaft 2018 verliehen. Bei diesemPreis handelt es sich um eine der höchstdotierten Auszeichnungen aufdem Gebiet der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Die vbw -Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. fördert und unterstütztden Roman Herzog Forschungspreis Soziale Marktwirtschaft, der bereitszum fünften Mal verliehen wird. Die feierliche Preisverleihunggestalteten neben dem Vorstandsvorsitzenden des RHI, Prof. RandolfRodenstock, unter anderem vbw Präsident Alfred Gaffal sowie Prof. Dr.Christoph M. Schmidt, Präsident des RWI, Professor fürWirtschaftspolitik und angewandte Ökonometrie an der Ruhr-UniversitätBochum und Vorsitzender der fünf Wirtschaftsweisen.Die vier Preisträger 2018 und ihre Arbeiten:1. Preis (Preisgeld 20.000 Euro): Dr. Heiko Burret für seineDissertation "Fiscal Rules and Fiscal Sustainability". Darin macht erdeutlich, dass die Sicherung der Tragfähigkeit der öffentlichenFinanzen für die Funktions- und Leistungsfähigkeit dermarktwirtschaftlichen Ordnung unverzichtbar ist. Außerdem widmet ersich in seiner Arbeit einer "Aktualisierung" der wissenschaftlichenGrundlage der Sozialen Marktwirtschaft.2. Preis (Preisgeld 10.000 Euro): Prof. Dr. Korbinian vonBlanckenburg für seine Habilitation "Entwicklung vonwettbewerbsökonomischen Methoden zur Aufdeckung und Minderung vonMarktmachtmissbrauch". Darin zeigt er Wege auf, um Wettbewerbsdefektezu identifizieren und analysiert einschlägige empirischeFallbeispiele. Dabei geht es vor allem um Wettbewerbspolitik undKartellbildung.3. Preise (Preisgeld jeweils 5.000 Euro): Dr. Marta Castelon LL.M.untersucht in ihrer Dissertation "International Taxation of Incomefrom Services under Double Taxation Conventions - Development,Practice and Policy" die Herausforderungen der Digitalisierung fürdas Steuerrecht - eine zentrale Fragestellung für die SozialeMarktwirtschaft in den kommenden Jahren. Prof. Dr. Laura MarieEdinger-Schons diskutiert in ihrer Habilitationsschrift "Essays onCorporate Social Responsibility (CSR) and Marketing" Fragen derUnternehmensverantwortung und untersucht, wie Unternehmen denErwartungen ihrer Anspruchsgruppen gerecht werden können. Weil beideArbeiten ein hohes, gleichrangiges wissenschaftliches Niveau zeigen,hat sich die Jury entschieden, sie jeweils mit einem dritten Platzauszuzeichnen und das Preisgeld in diesem Jahr entsprechendaufzustocken."Die Soziale Marktwirtschaft wird in Deutschland - dem Land, indem sie entstanden ist - immer wieder kontrovers diskutiert. Sie wirdeinerseits als überholt und andererseits als reformfähig porträtiert.Fest steht: Die Soziale Marktwirtschaft ist Grundlage für Wohlstandund Beschäftigung sowie für Wettbewerb, Verantwortung und sozialeTeilhabe", erklärte Prof. Randolf Rodenstock. "Aber die SozialeMarktwirtschaft steht auch vor großen Herausforderungen. Um diekomplexen Aufgaben zu lösen, die vor uns liegen, braucht es den Mutzum Umdenken. Die diesjährigen prämierten Arbeiten zeigen genau diesevielfältigen Herausforderungen auf, vor denen unser Wirtschaftssystemsteht - und sie skizzieren konkrete Lösungsansätze."Ausschreibung für 2019 gestartetIm Rahmen der diesjährigen Preisverleihung schrieb das RHI zudemoffiziell den Forschungspreis 2019 aus. Von heute an können bis zum31. Dezember 2018 Dissertationen und Habilitationen für denForschungspreis Soziale Marktwirtschaft 2019 eingereicht werden.Selbstbewerbungen sind ebenso möglich wie Vorschläge von Fakultätenund Instituten. Rodenstock betonte die Interdisziplinarität desPreises: "Unsere Auszeichnung ist bewusst kein eng abgegrenzterFachpreis, sondern er richtet sich an Wissenschaftler allerDisziplinen, die sich mit der Weiterentwicklung der SozialenMarktwirtschaft beschäftigen. Wichtig ist, dass sich dieForschungsarbeiten intensiv mit dem Themenkomplex SozialeMarktwirtschaft auseinandersetzen. Außerdem spielt für die Jury dieUmsetzbarkeit und Praxisnähe der Forschungsergebnisse eine großeRolle." Weiterführende Informationen stehen unterwww.romanherzoginstitut.de/forschungspreis bereit.Pressekontakt:Kontakt: Dirk Strittmatter, Tel. 089-551 78-203, E-Mail:dirk.strittmatter@ibw-bayern.deOriginal-Content von: Roman Herzog Institut e.V., übermittelt durch news aktuell