Als eisenharter Killer "John Wick" meldete sich Keanu Reeves 15Jahre nach "Matrix" mit einem lauten Knall an der Spitze derActiondarsteller zurück. Im zweiten Teil dreht Regisseur ChadStahelski noch weiter auf: Der legendäre Attentats-Virtuose Wickerledigt widerwillig einen Auftrag in Rom und muss sich fortan mitder Camorra und einer Legion seiner eigenen Kollegen herumschlagen... ProSieben zeigt "John Wick: Kapitel 2" am Sonntag, 2. Dezember2018, um 23:00 Uhr zum ersten Mal im Free-TV."Regisseur Chad Stahelski hat choreographische Fähigkeiten, diemit LA LA LAND mithalten könnten - wenn es da nur mehr Leichen gäbe."PETER TRAVERS, ROLLING STONEFakten:- Matrix Re-reloaded: Dass Keanu Reeves gerade mit "John Wick"(2014) nach langer Pause wieder an die Spitze des Action-Genreszurückkehrte, ist weniger zufällig, als es zunächst erscheint:Regisseur und Produzent Chad Stahelski ist seit über 20 Jahren einerder bekanntesten Stunt-Koordinatoren und Martial-Arts-Choreografen inHollywood. In den "Matrix"-Filmen fungierte er sogar teilweise alsKeanu Reeves Stunt-Double. Stahelski besetzte in "John Wick 2"übrigens keinen Geringeren als "Morpheus" Laurence Fishburne in einerNebenrolle. "John Wick 3" befindet sich bereits in der Postproduktionund kommt 2019 in die Kinos.- John Wick Goes TV: Parallel zu den erfolgreichen Kinofilmen hatStahelski noch viel vor mit seiner nach strengen Regelnfunktionierenden Killer-Welt: Für den US-Sender Starz befindet sichdie TV-Serie "The Continental" in der Entwicklung. Die Serie ist nachdem im John-Wick-Kosmos von sämtlichen Auftragsmördern als Absteigegenutzten Hotel benannt.Inhalt: Eigentlich hat John Wick (Keanu Reeves) gerade erst dasKriegsbeil mit der örtlichen Russenmafia begraben. Der legendäreAuftragskiller im Ruhestand kann jedoch nicht in sein Einsiedlerlebenzurückkehren: Sein alter Kollege Santino (Riccardo Scarmarcio)stattet ihm einen Besuch ab, um eine Blutschuld einzufordern. Deritalienische Mafioso will den Platz seiner Schwester an der Spitzeder Camorra einnehmen. John soll dafür seine Schwester Gianna(Claudia Gerini) töten. Der Hitman hat keine Wahl und macht sich aufden Weg nach Rom. Allerdings hat der hinterhältige Santino nicht vor,den Profi nach getaner Arbeit davonkommen zu lassen. Er setzt einKopfgeld von sieben Millionen Dollar auf ihn aus und so wird JohnWick zum meistgejagten Mann der Welt ..."John Wick: Kapitel 2" (OT: "John Wick: Chapter 2") Am Sonntag, 2.Dezember 2018, um 23:00 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA, 2017Genre: Action Regie: Chad Stahelski