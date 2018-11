Rom kommt nach Stuttgart - Bvlgari meets Breuninger (FOTO)

Stuttgart (ots) -Die beiden Luxushäuser gehen eine besondere Partnerschaft ein,denn für seine erste Boutique in Stuttgart hat Bvlgari den BreuningerFlagship-Store gewählt.Inspiriert vom italienischen Stammhaus der Marke, zeigt sich dieBvlgari Boutique bei Breuninger im römischen Design. MitInterior-Pieces in warmen Farben wie Safran, Gold, Fuchsia undMarmor-Elementen bringt Bvlgari mediterranes Flair nach Deutschland.Erhältlich in der Boutique sind exquisite Schmucklinien, Uhren undhandgefertigte Accessoires aus der aktuellen Kollektion.Breuninger-CEO Holger Blecker über den Neuzugang: "Bvlgari stehtfür außergewöhnliche Schmuckstücke. Eleganz und Extravaganz, diehervorragend zu Breuninger passt. Wir freuen uns sehr, unseren Kundendiese luxuriöse Marke nun anbieten zu können."Bvlgari Geschäftsführer Bart de Boever fügt hinzu: "Wir freuen unssehr darauf, die Breuninger Kunden bei uns zu begrüßen und Ihnen dieeinzigartigen Schmuck-, Uhren und Accessoire-Kreationen unsererrömischen Marke vorzustellen."Die Bvlgari Boutique wird bis Anfang 2020 Teil des BreuningerDepartment Stores in Stuttgart sein.Bildmaterial: http://ots.de/qk6BnNPressekontakt:E. Breuninger GmbH & Co.UnternehmenskommunikationMarktstraße 1-370173 StuttgartTelefon 0711/211-2100Telefax 0711/211-1541medien@breuninger.dewww.breuninger.comOriginal-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell