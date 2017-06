Rom kommt nach Frankfurt: BVLGARI lädt zu einem exlusiven Red Carpet Event in seine neue Boutique in die Goethe Straße

Frankfurt (ots) - Unter dem Motto "Italian Glamour" feierten diegeladenen Gäste gemeinsam mit Bulgari CEO Jean-Christophe Babin,Prinzessin Lilly zu Sayn Wittgenstein-Berleburg, Nadja und CosimaAuermann, Lena Gercke, Aylin Tezel und Lars Burmeister einerauschende Party.Gestern Abend präsentierte Bulgari seine neue Boutique im PeterMarino Design-Konzept seinen Kunden, Prominenten und der DeutschenPresse. Die vom italienischen Glamour inspirierte Soiree begann mitder Ankunft der Gäste auf dem roten Teppich, bei der sie mit einerübergroßen, modern interpretierten "Serpenti" Schlangen-Installation,die sich an der Fassade schlängelte, überrascht wurden. Nach derfeierlichen Eröffnungszeremonie wurden die geladenen Besucher vonJean-Christophe Babin (CEO Bulgari), Fabrizio Buonamassa (CreativeDirector Watches), Lelio Gavazza (Managing Director Europe/MiddleEast/Africa), Sandra Mohsni (Managing Director Northern Europe) undDeniz Imdat (Store Manager Frankfurt) herzlich begrüßt und dazueingeladen, das neue Boutique-Design bei einem Glas Champagner zuentdecken.Die neue Boutique zeichnet sich durch römisches Design mit vielenMarmor-Elementen aus. Das Design spielt mit alt und neu, antik undmodern. Als Hommage an Bulgaris mediterrane Wurzeln verbindet dasPeter Marino Design Konzept italienischen Klassizismus mit deutscherArchitektur. Bulgari "Master of Gemstones" lässt sich von der reichenGeschichte seines Heimatlandes und der farbenfrohen italienischenSeele inspirieren. Die Reinterpretation der majestätischen Symboleder Stadt Rom findet sich in den exquisiten Schmuck-, Uhren-,Accessoire- und Parfum-Kreationen sowie dem Boutique-Design wiederund bringt so Italien nach Deutschland.Weitere Informationen zur Marke unter www.bulgari.comPressekontakt:Pressetexte und Bildmaterial unter michaela.hartig@bulgari.comOriginal-Content von: Bulgari, übermittelt durch news aktuell