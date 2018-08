"Rollstuhlbasketball-WM macht Betroffenen Mut" (FOTO)

Berlin (ots) -Als "Vorbilder, die anderen von Behinderungen betroffenen MenschenMut machen", bezeichnete Markus Wanck, Vorstandsmitglied derBerufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) die Sportlerinnen undSportler, die noch bis zum 26. August bei derRollstuhlbasketball-Weltmeisterschaft in Hamburg antreten. Wie die BGBAU am 22. August 2018 mitteilte, überreichte Wanck, selbstSchornsteinfegermeister, den Spielerinnen der DeutschenDamen-Nationalmannschaft gemeinsam mit Kollegen der HamburgerSchornsteinfeger-Innung zu Beginn der Spiele kleineSchornsteinfeger-Figuren.Damit wünscht die Schornsteinfeger-Innung der DeutschenDamen-Nationalmannschaft ausdrücklich Glück und unterstützt dieRollstuhlbasketball-WM. Diese größte Behindertensport-Veranstaltungnach den Paralympics bringt Menschen mit und ohne Behinderungenzusammen. "Damit tragen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wesentlichzur gesellschaftlichen Inklusion und Teilhabe bei", betonte MarkusWanck, der zugleich Vorsitzender der Gesellschafterversammlung derBerufsgenossenschaftlichen (BG) Kliniken ist. "So eine tolle Leistungverdient möglichst viel öffentliche Aufmerksamkeit."Bundesweit gibt es neun BG Unfallkliniken mit spezialisiertenAbteilungen für die Behandlung von Querschnittsverletzungen. AlleUnfallkliniken verfügen über Stationen zur Intensiv-Therapie undmodernste medizinisch-technische Ausstattung. Für den schnellenTransport von Unfallverletzten sind Notarztwagen undRettungshubschrauber ständig einsatzbereit.In den Kliniken arbeiten hoch qualifizierte Ärzte und weitereSpezialisten, wie Pflegekräfte, Psychologen, Physiotherapeuten undSportlehrer. Dadurch können die Patienten unter einem Dachmedizinisch versorgt werden und erhalten eine Rehabilitation. Dabeiist der Sport ein elementarer Bestandteil des gesamtenRehabilitationsprozesses. Und auch nach der unmittelbaren Rehaunterstützen die Berufsgenossenschaften sportliche Aktivitäten inbestimmten Fällen, insbesondere bei schwerstverletzten Versichertendurch finanzielle Zuwendungen, wenn sich der Sport positiv auf dieUnfallfolgen auswirkt.Pressekontakt:Thomas LucksTelefon: 069/4705-824E-Mail: thomas.lucks@bgbau.deJoachim FörsterTelefon: 030/85781-518E-Mail: Joachim.foerster@bgbau.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell