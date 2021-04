Rolls-Royce Holdings-Aktie: Raue Zeiten für den Triebwerkhersteller

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Wer den Namen Rolls-Royce hört, denkt vermutlich zuerst an luxuriöse und glanzvolle Limousinen. Wichtig ist aber zu wissen, dass die Automobilproduktion heutzutage gar nicht mehr zu der Rolls-Royce Holdings gehört. Die Rechte an der Marke Rolls-Royce Motor wurden um die Jahrtausendwende herum an BMW verkauft und die Luxus-Karossen seitdem von dem bayrischen Autobauer produziert. Die Rolls-Royce-Gruppe ist hingegen im Bereich der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung