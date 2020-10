Seit dem Hoch vom 9. Juni bei 4,25 Pfund war es kein Vergnügen, in der Rolls Royce-Aktie investiert zu sein. Der Kurs ging nach dem Junihoch in eine Konsolidierung über und diese endete erst am 2. Oktober auf einem Tief bei 1,00 Pfund. Seitdem steigt die Aktie wieder an.

