Rolls-Royce Aktie: keine Panik!

Die Rolls-Royce Aktie startete in die neue Handelswoche fulminant. So konnte die Aktie am ersten Handelstag um unfassbare 75 Prozent auf 1,43 EUR zulegen. Zwischenzeitlich konnte das Unternehmen auch bei der Marktkapitalisierung erneut die 10-Milliarde-Marke knacken. Nun scheint die Aktie einen Teil der Kursgewinne wieder abzugeben.

Doch das ist im Anbracht des rasanten Kurszuwachs der vergangenen Tage nicht überraschend. So ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung