Rolls-Royce-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Die Aktie des britischen Triebwerkherstellers Rolls-Royce ist in den vergangenen Tagen in die Höhe geschnellt. Nach acht Gewinntagen in Folge erreichte der Wert zum Auftakt in die neue Woche beim Stand von 148,44 Britischen Pence (GBX) ein neues 18-Monats-Hoch. Am Montag sattelte der Anteilsschein mehr als 11 Prozent auf, nachdem das Unternehmen einen Großauftrag aus den USA an Land ziehen konnte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung