Rolls Royce – Aktie: Neue Ängste, neuer Kursabsturz!

Es war ein Horrorjahr für den britischen Triebwerkshersteller Rolls Royce. Die Corona-Krise hat dem Unternehmen schwer zugesetzt. Das war auch an der Börse zu spüren. Binnen zwölf Monaten verlor das Papier etwa 60 Prozent an Wert. Zuletzt hatte sich Rolls Royce etwas stabilisiert. Doch jetzt kamen neue Hiobsbotschaften, die die Aktie abschmieren lassen. An der Londoner Börse ging es am Montagvormittag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



