Rolls-Royce Aktie: Das Licht geht aus!

Sie ist das wohl bekannteste Markenzeichen des britischen Autobauers Rolls-Royce: Seit 1911 ziert die Kühlerfigur „Spirit of Ecstasy“ die Autos der Traditionsmarke. Jetzt gerät die Figur, die eine Frau mit einem im Wind wehenden Kleid zeigt, in die Schlagzeilen.

Der Grund: Inzwischen bietet Rolls-Royce die Kühlerfigur in Europa für einen Aufpreis auch in beleuchteter Form an. Eine Illumination, die offenbar auf Missfallen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung