Rolls-Royce Aktie: Erholsame Wochen!

Nach einem beispiellosen Niedergang und dem Rückfall auf ein neues All-Time-Low bei 0,38788 Euro hat sich die Aktie des britischen Triebwerksherstellers Rolls-Royce in den letzten Wochen deutlich erholt. Anfang Oktober kehrten die Käufer an den Markt zurück und starteten eine Aufwärtsbewegung. Die Aussicht auf eine baldige Impfstoffzulassung hat dem Kurs im November weiteren Auftrieb gegeben und in der vergangenen Woche zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung