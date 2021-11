Rolls-Royce-Aktie: Eine Investition wert?

Die Rolls-Royce-Aktie befindet sich seit dem 15. September dieses Jahres im langfristigen Aufwärtstrend und erreichte am 28. September das 52-Wochen-Hoch von 1,75 EUR. Aktuell notiert das Handelspapier bei 1,47 EUR.

Pläne des Triebwerkherstellers

Der Triebwerkhersteller will künftig auch bei kleinen Atomreaktoren mitmischen. Rolls-Royce will Mininuklearreaktoren entwickeln und damit nach eigenen Angaben zum Klimaschutz beitragen. Für das als SMR (Small Modular Reactor) bezeichnete Programm, an



