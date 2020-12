Rolls Royce Aktie: Die Abwärtstrendlinie wird erreicht!

Rolls Royce Aktie: Die Bären haben das Wertpapier zwar unter die Marke von 1,15 Euro gedrückt, doch so richtig scharf sollte es nicht mehr zur Unterseite gehen. Derzeit notiert es im Bereich der 1,15 Euro und läuft an die fallende Trendlinie heran. Kommt es hier zum Durchbrechen des Abwärtstrends? Falls Rolls Royce es schafft, so kommt sofort der Bereich von rund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung