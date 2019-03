Rollladen- und Sonnenschutztag / Mit Rollläden Energie sparen

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - Mit der Zeitumstellung steigt die Vorfreude auf warmeBalkontage oder lange Terrassenabende. Um das schöne Wetter genießenzu können, ist der richtige Sonnenschutz wichtig. Markisen undSonnensegel spenden Schatten im Außenbereich, während Rollläden einangenehmes Raumklima schaffen.Am 30. März, dem Tag vor der Zeitumstellung, ist der Rollladen-und Sonnenschutztag: Ein willkommener Anlass, um sich über Markisen,Rollläden und Co. zu informieren. Die Fachbetriebe des Rollladen- undSonnenschutztechnikerhandwerks geben Tipps zur richtigenSonnenschutzwahl. Hochwertige Produkte sorgen für ein ganzjährigenergiesparendes und komfortables Zuhause. In den Ausstellungsräumender Fachbetriebe erhalten Interessierte einen Überblick undindividuelle Beratung.Qualität vom FachbetriebGerade zu Beginn der Gartensaison locken viele Baumärkte mitvermeintlichen Schnäppchen rund um Markisen. Doch es ist Vorsichtgeboten. "Die Funktion billiger Markisen ist meist eingeschränkt undihre Haltbarkeit nicht von langer Dauer. Darüber hinaus stelltSelbstmontage ein Sicherheitsrisiko dar", warnt Björn Kuhnke vomBundesverband Rollladen + Sonnenschutz (BVRS). QualifizierteFachbetriebe gewährleisten eine fachmännische Montage und hoheQualität durch nach zertifizierten Verfahren getestete Ware.Angenehmes RaumklimaNeben Markisen sind auch hochwertige Rollläden für einWohlfühlzuhause wichtig. Denn wer kennt sie nicht: schlafloseSommernächte. Im Schlafzimmer ist es viel zu warm, weil die Räumesich über Tag aufgeheizt haben. Rollläden sorgen für ein angenehmesRaumklima, wenn sie rechtzeitig geschlossen werden. "Sie könnenSonneneinstrahlung ins Haus um bis zu 75 Prozent verringern", weißKuhnke.Außerdem helfen Rollläden, auch an kalten Tagen Energie zu sparen.Zwischen Fenster und geschlossenem Rollladen bildet sich einedämmende Luftschicht. So kann keine Heizungswärme entweichen undKälte bleibt draußen. Um einen störungsfreien Lauf von Rollläden undCo. zu gewährleisten, sollte der Anschluss von Motor und Steuerungvon einem Fachmann durchgeführt werden. Weitere Infos gibt es aufwww.rollladen-sonnenschutz.de.Pressekontakt:KOOB Agentur für Public Relations GmbH - Larissa Rauch - 02084696267- larissa.rauch@koob-pr.comOriginal-Content von: Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V., übermittelt durch news aktuell