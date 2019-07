Roller rückwärts: Kult-Lambretta mit Tchibo Vorteil / Ein italienischer Klassiker ist zurück / Exklusiv bei Tchibo mit drei Jahren Garantie und Gratis-Helm ab 2.899 Euro (FOTO)

Hamburg (ots) -Sie fuhr mit fast 200 Stundenkilometern über die Rennstrecke vonMonza. Sie zählte in den 1960er Jahren zu den beliebtesten RollernItaliens. Gina Lollobrigida saß als Sozia hinter Rock Hudson aufihrer Sitzbank. Und dann wurde es ruhig um dasWirtschaftswunder-Zweirad. Bis jetzt.Licht an, Helm auf: Die Lambretta ist zurück! 70 Jahre nach ihrerGründung erlebt die italienische Traditions-Marke ihre Wiedergeburt.Das Design? Bella figura, so eckig-elegant wie eh und je. DieTechnik? Molto bene, vom LED-Scheinwerfer über das stufenloseGetriebe bis zum modernen Viertakt-Motor.Bei Tchibo gibt es die neue Lambretta V-Special in dreiLeistungsstufen in einem einzigartigen Angebot. Unter www.tchibo.deerhalten Kunden statt der üblichen zwei Jahre exklusiv einedreijährige Herstellergarantie. Außerdem kann jeder Tchibo Kunde miteinem original Lambretta-Helm im Wert von 190 Euro in den Sommerstarten, ihn gibt es gratis dazu. Insgesamt stehen 7 Lackierungen zurAuswahl. Stilechter kann man Motorroller nicht fahren.Drei Modelle zur Auswahl:Das Modell V Special 50 ist ein klassischer Motorroller. Bis zu 45km/h schnell, Scheibenbremse vorn, E-Starter, mit einem Verbrauch vonnur 2,4 Liter Super auf 100 Kilometer. Für diesen Roller reicht einnormaler Auto-Führerschein (Klasse B) oder einer fürs Kleinkraftrad(Klasse AM).Variante Fix Fender in den Farben Orange, Mattgrau.Variante Flex Fender in den Farben Weiß, Rot, Blau, Schwarz.Der Preis: ab 2.899 Euro.Die Lambretta V Special 125 fährt bis zu 95 km/h schnell, verbrauchtnur 2,8 Liter Super auf 100 Kilometer. Sie kann jeder fahren, der vorApril 1980 seinen Autoführerschein gemacht hat oder einenMotorradführerschein der Klasse A1 oder höher besitzt.Variante Fix Fender in den Farben Orange, Mattgrau.Variante Flex Fender in den Farben Weiß, Rot, Schwarz, Braun.Der Preis: ab 3.499 Euro.Dritte im Bunde ist die Lambretta V Special 200. Ihr Viertakt-Motorhat 169 Kubikzentimeter, fährt 100 km/h Spitze und verbraucht nur 2,9Liter Super. Sie kommt mit einem Extra an Sicherheit: An Bord sindBosch-ABS sowie Scheibenbremsen vorn und hinten. Für sie benötigt maneinen Motorradführerschein der Klasse A2 oder höher.Variante Fix Fender in der Farbe Orange.Variante Flex Fender in den Farben Weiß, Blau, Braun, Schwarz.Der Preis: ab 3.999 Euro.Die neue Lambretta entsteht in bester Handwerkstradition. DerKorpus besteht aus 1,2 Millimeter dickem Stahl, die Konstruktion istdem Flugzeugbau entlehnt. Die Seitenteile lassen sich abnehmen,sodass der Fahrer bequem an den verkleideten Motor herankommt.Tchibo kooperiert bei dem Motorroller mit der österreichischen KSRGroup, die in einem gemeinsamen Joint Venture mit dem LambrettaConsortium (Innocenti S.A.) die Lambretta neu aufgelegt hat. DieLambretta ist das Milchschaumhäubchen auf dem Espresso: Sie krönt dieitalienische Produktwelt von Tchibo. Der Motorroller ergänzt dasAngebot aus italienisch inspirierter Mode, Pasta-Zubehör, Pizza-Ofenund original italienischem Espresso-Kocher. Dolce vita auf ganzerLinie! tchibo.deÜber Tchibo:Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In achtLändern betreibt Tchibo mehr als 1.000 Filialen, über 21.200 Depotsim Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über diesesMultichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee undden Einzelportionssystemen Cafissimo und Qbo die wöchentlichwechselnden Non Food Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oderMobilfunk, an. Tchibo erzielte 2017 mit international rund 12.100Mitarbeitern 3,2 Milliarden Euro Umsatz. Tchibo istRöstkaffee-Marktführer in Deutschland, Österreich, Tschechien undUngarn und gehört zu den führenden E-Commerce-Firmen in Europa. Fürseine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das 1949 in Hamburggegründete Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit demPreis für Unternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik sowie 2013mit den CSR-Preisen der Bundesregierung und der EU. 2016 wurde Tchiboals nachhaltigstes Großunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.Pressekontakt:Weitere Informationen für Journalisten:Helen RadSprecherin Non Food & DienstleistungenTchibo GmbH | Corporate Communications (CC)Überseering 18 | 22297 HamburgTel. +49 40 6387-2120Helen.Rad@tchibo.de | www.tchibo.comblog.tchibo.com | twitter.com/Tchibo_presseTchibo GmbH, Sitz: Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 43618Geschäftsführung: Thomas Linemayr (Vorsitzender), Ulf Brettschneider,Ines von Jagemann, Dr. Jens Köppen, Dr. Carsten Wehrmann.Vorsitzender des Aufsichtsrats: Michael HerzOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell