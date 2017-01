Die Rolle des Goldes bei der Aktienanlage

Gold glänzt. Und sorgt bei vielen Anlegern für ein Leuchten in den Augen. Für eine Unze Gold konnte man sich zu jeder Zeit einen guten Maßanzug leisten (oder das Äquivalent in der jeweiligen geschichtlichen Epoche). Gold wird jedoch nie an Wert gewinnen. Es dient lediglich als Versicherung. In Zeiten gigantischer Schuldenberge, in denen eine Geldentwertung wahrscheinlich ist, kann ein wenig Gold zur Absicherung nicht schaden. Wertsteigerungen werden jedoch in Unternehmen und damit mittels Aktien erzielt.

