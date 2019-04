Die Rolle des Chefredakteurs im digitalen Wandel (FOTO)

Wien (ots) -Was muss eine Chefredakteurin oder ein Chefredakteur im digitalenUmfeld leisten? Antworten dazu hat Julia Maria Bönisch. DieChefredakteurin von SZ.de spricht beim European Newspaper Congress inWien über die "Führung im digitalen Wandel". Denn ebenso wie sich dieAnsprüche der Leser massiv verändert haben, stehen Chefredakteureheute auch vor einer neuen Generation von Mitarbeitern, die eineandere Kultur des Führens erwarten.Die digitale Transformation der Medien ist in diesem Jahr dasHauptthema in Wien. Neben neuen Führungsansätzen, stehen digitaleInhalte, digitale Kundenbeziehungen und digitale Preismodelle amProgramm. Marina Haydn vom Economist in London erklärt, wie sie Leserzu Kunden macht. Diese auch dann nicht zu verlieren, wenn dieAbopreise deutlich steigen, gelingt dem Economist außergewöhnlichgut. In den zurückliegenden fünf Jahren hat das britischeWirtschaftsmagazin seine Erträge aus dem Lesermarkt verdoppelt,zuletzt vor wenigen Wochen um 20 Prozent. Yannick Dillinger,Digitalchef der Schwäbischen Zeitung, misst bereits seit längerem denErfolg jedes einzelnen Artikels. In Wien erklärt er, wie er mitdiesen Erkenntnissen Abos der Zeitung verkauft.500 Chefredakteure und Medienmanager von Zeitungen, Magazinen undDigitalmedien tauschen vom 12. bis 14. Mai in Wien ihre bestenKonzepte aus, berichten über erfolgreiche Cases und diskutieren überWerte und Verantwortung. Zwei Wochen vor der Wahl zum EuropäischenParlament wird zudem über die künftige Beziehung von Politik undMedien diskutiert. Was macht Europa für die Medien? Was machen dieMedien für Europa?Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz eröffnet den EuropeanNewspaper Congress. Axel-Springer-Verlegerin Friede Springer wirdebenfalls nach Wien kommen und für ihr Lebenswerk geehrt. Julia MariaBönisch wird als "Chefredakteurin des Jahres" ausgezeichnet.Das vorläufige Programm: www.newspaper-congress.euPressekontakt:Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643,E-Mail: johann.oberauer@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell