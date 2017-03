Roll-out des Shop-in-Shop-Konzeptes der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion / Start bei Möbel Schulenburg in Halstenbek / Weitere Shop-in-Shop-Standorte in Arbeit (FOTO)

Hamburg (ots) -Erstmals zeigt sich die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion mit einemgroßräumigen Shop-in-Shop-Konzept im deutschen Möbelhandel. MöbelSchulenburg bietet mit seinem Standort in Hamburg-Halstenbek alsbundesweit erstes Möbelhaus ab sofort den großensortimentsübergreifenden Shop zur SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.Auf einer Gesamtfläche von 54 qm werden die drei SortimenteTextilien, Tapeten und Teppiche als kreative Einheit undInspirationsquelle präsentiert. Kunden haben dort die Möglichkeit,das Sortiment bestehend aus u.a. Kissen, Gardinen-Fertigschals,Wohndecken und Bettwäsche von Stoeckel & Grimmler GmbH & Co. KG sowieTeppichen von Otto Golze & Söhne GmbH und Tapeten von A.S. Créationauf einer gemeinsamen Fläche anzuschauen und zu kaufen.Bernd Kasmann, Geschäftsführer Möbel Schulenburg Halstenbek: "Wirwaren sofort von dem Konzept begeistert. Die SCHÖNERWOHNEN-Kollektion steht für ein unverwechselbares Design, ein sehrgutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine ansprechende Qualität. Wirsind sehr froh, als erstes Haus unsere Kunden mit diesem stimmigenund ansprechenden Konzept begeistern zu können. DasShop-in-Shop-Konzept ist bereits für weitere zwei bis dreiSchulenburg-Standorte in Planung."Axel Korda, Leiter G+J Brand Business: "Wir freuen uns sehr, dasswir mit Möbel Schulenburg ein so renommiertes Unternehmen von unseremShop-in-Shop-Konzept überzeugen und als Partner für den bundesweitenStart gewinnen konnten. Aktuell bereiten wir die Ausweitung diesesKonzepts auf weitere Standorte und auf sämtliche Sortimentsbereicheder Kollektion vor. Dazu sind wir bereits in vielversprechendenGesprächen und werden im Laufe dieses Jahres noch einige Eröffnungenfeiern."Michele Mazzeo, Vertriebsleiter Stoeckel & Grimmler GmbH & Co. KG:"Das Shop-in-Shop-Konzept ist für Anbieter von Kollektionsprodukteneine großartige Präsentationsmöglichkeit. Auf diese Weise können diePartner als Teil der SCHÖNER WOHNEN-Welt wahrgenommen werden."Honorarfreies Bildmaterial steht zur Verfügung unter:https://we.tl/fc6nQxfhuyÜBER DIE SCHÖNER WOHNEN-KollektionDie SCHÖNER WOHNEN-Kollektion besteht bereits seit 16 Jahren. Sieumfasst Farben, Tapeten, Textilien, Fensterdekorationen, Fliesen,Laminat, Kork, Vinyl, Parkett, Teppiche und Häuser sowie ab Herbstauch Möbel. Alle Materialien aus der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion sinduntereinander kombinierbar und spiegeln aktuelle Trends wieder.Weiterführende Informationen, Kataloge, Inspirationen undHändleradressen sind erhältlich unterwww.schoener-wohnen-kollektion.de.Pressekontakt:Andrea KramerPR / Kommunikation SCHÖNER WOHNEN-KollektionGruner + Jahr GmbH & Co KGTelefon: 040 / 37 03 - 3847E-Mail: kramer.andrea@guj.dewww.schoener-wohnen-kollektion.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, SCH?NER WOHNEN, übermittelt durch news aktuell