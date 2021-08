Rolf Rathmayr (Reichmuth & Co): Kaufgelegenheit bei chinesischen Aktien?

05.08.2021 – Die für private Bildungskonzerne einschneidenden Regulierungen in China führten Ende Juli zu teils panikartigen Verkäufen bei chinesischen Aktien. Bei vielen Investoren ist der Eindruck entstanden, dass mit der Zunahme an Regulierung die Regierung um Staatspräsident Xi Jinping den Einfluss des Privatsektors eindämmen und so die Macht konsolidieren möchte. Alles, was mit China zu tun hat, wird in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung