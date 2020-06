Roland Trettl wird Gesellschafter der OZONOS GmbH

Salzburg (ots) - Mit 1.Juli 2020 ist das Team von OZONOS komplett: Starkoch Roland Trettl wird zum vierten Anteilsteigner des erfolgreichen Salzburger Start-Up-Unternehmens.Nur zwei Monate nachdem sich der international anerkannte Fußballtrainer Niko Kovac als neuer Gesellschafter der OZONOS GmbH vorgestellt hat, ist nun auch Roland Trettl offiziell mit an Bord.Der Spitzenkoch, bekannt aus zahlreichen Fernsehsendungen ("First-Dates - Ein Tisch für zwei" und "Kitchen Impossible", VOX) und für seine Arbeit im Red Bull Hangar-7 Restaurant "Ikarus", ist schon lange begeisterter Anwender der innovativen Aircleaner von OZONOS: "Ich bin sehr sensibel bei schlechten Gerüchen, egal, ob in der Küche, in der Umkleidekabine oder von Tieren. Und solche Gerüche mit dem OZONOS zu beseitigen, ist ideal." Der mobile Aircleaner beseitigt nicht nur Gerüche und Aerosolfette in der Küche, sondern auch Viren, Keime, Schimmelpilzsporen und Allergene. Von seiner Vielseitigkeit sind bereits zahlreiche namhafte Partner überzeugt, wie HAKA Küche, Sachsenküchen, Holter, Elastica und Hali.Mit Roland Trettls Einstieg vereint das Gesellschafter-Team von OZONOS jetzt die Expertise aus vier sehr unterschiedlichen Bereichen. Innenarchitekt Thomas Brunauer, Erfinder des Aircleaners, und OZONOS Geschäftsführer Fredy Scheucher freuen sich über die Unterstützung: "Roland Trettl war das letzte Puzzle-Stück, das noch gefehlt hat. Mit seiner Erfahrung im Bereich Küche und Gastronomie wird er seinen ganz eigenen Teil zur Entwicklung des Unternehmens und der Produkte beitragen. Wir sind sehr stolz darauf, dass ihn unsere Produkte von Anfang an so begeistern konnten und dass er uns jetzt sogar auf diese Weise unterstützt.""Partner für etwas zu werden bedeutet immer, überzeugt von einem Produkt zu sein", so Roland Trettl. Als erstes war es die Schönheit des Produktes und dann zu erkennen, dass ich mich wirklich von meiner Dunstabzugshaube verabschieden kann."Weitere Informationen zu OZONOS und den Produkten finden Sie auf www.ozonos.atPressekontakt:Für die OZONOS GmbH:Iris Ranner mailto:ir@ozonos.at+43 662 238 288 60Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/144831/4626414OTS: OZONOS GmbHOriginal-Content von: OZONOS GmbH, übermittelt durch news aktuell