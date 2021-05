Roland Siller wird neuer Vorsitzender der DEG-Geschäftsführung

Köln (ots) -- Siller folgt auf Christiane Laibach, die zum 1. Juni 2021 in den KfW-Vorstand wechselt- Neuer Vorsitzender tritt sein Amt am 15. Juli 2021 an- Die beiden weiteren Geschäftsführer Philipp Kreutz und Monika Beck leiten bis dahin die DEGKöln (ots) - Roland Siller wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH. Nach Anhörung im Aufsichtsrat der DEG am 27. Mai 2021 hat die DEG-Gesellschafterin KfW entschieden, ihn für drei Jahre zu bestellen. Er folgt auf Christiane Laibach, die zum 1. Juni 2021 in den Vorstand der KfW eintreten wird. Laibach gehörte seit 2015 der Geschäftsführung der DEG an, war seit Juli 2018 deren Sprecherin und seit November 2019 Vorsitzende.Sein neues Amt bei der DEG wird Roland Siller zum 15. Juli 2021 antreten. Die DEG wird bis zu diesem Zeitpunkt durch die zwei Mitglieder der Geschäftsführung Monika Beck und Philipp Kreutz geleitet. Kreutz ist seit 2008 als Geschäftsführer für die DEG tätig, Geschäftsführerin Beck seit 2018."Wir freuen uns, mit Roland Siller einen erfahrenen, international vernetzten Experten der Entwicklungszusammenarbeit zum neuen Vorsitzenden der DEG-Geschäftsführung bestellen zu können", sagte Dr. Ingrid Hengster, Mitglied des Vorstandes der KfW.Roland Siller ist seit 1993 für die KfW tätig und hat umfassende Erfahrung in der finanziellen Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern. Zu seinen beruflichen Stationen zählt auch eine zweijährige Abordnung zur Agence Francaise de Développement. Seit 2000 hatte er verschiedene Führungspositionen in der KfW Entwicklungsbank inne. Deren Geschäftsbereichsleitung gehört er seit 2012 an; seit 2019 als Verantwortlicher für Strategie und Grundsätze sowie für die Region Lateinamerika.Sein Studium der Betriebswirtschaftslehre hat Roland Siller an der Universität Erlangen-Nürnberg abgeschlossen. Er absolvierte das Postgraduiertenprogramm des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik sowie das Advanced Management Program der Wharton Business School.Pressekontakt:Cordula RinschePressesprecherinTel.: +49 221 4986 1277Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell