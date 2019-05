München (ots) - Das von KKR und Fred Kogel neu gegründeteMedienunternehmen, das aus der Tele München Gruppe (TMG), UniversumFilm, i&u TV und Wiedemann & Berg Film hervorgeht, hat sich einigeder spannendsten Titel des diesjährigen Filmmarktes in Cannesgesichert und füllt ihr Kino-Slate mit Top-Filmen aus verschiedenenGenres.Mit der Akquisition von MOONFALL, dem mit Abstand begehrtestenProjekt des Filmmarktes an der Côte d'Azur, beherrschte das neugegründete Unternehmen vor einigen Tagen die Schlagzeilen derFachpresse. Der neue Big-Budget-/Action-/Katastrophen-Film kommt ausder Schmiede von Star-Regisseur Roland Emmerich, der den Film als Mixaus "Independence Day" und "2012" beschreibt. Das Drehbuch stammt vonEmmerich und seinen langjährigen Partnern Spenser Cohen("Extinction") und Harald Kloser ("2012", "10.000 BC"). In demAction-Spektakel hat sich der Mond aus seiner Umlaufbahn bewegt unddroht, auf die Erde zu stürzen.Weiter geht es mit THE MINUTEMAN von Regisseur Robert Lorenz("Back in the Game"), der als Produzent ("Letters from Iwo Jima","American Sniper - Der Scharfschütze", "Million Dollar Baby") bereitsdrei Mal für den Oscar® nominiert wurde. Liam Neeson ("The Commuter","96 Hours - Taken"-Franchise) ist zurück in einem Genre, das erbeherrscht wie wenige andere: In dem adrenalingeladenenAction-Thriller spielt er einen Vietnam-Veteranen, der ein Kind vorden Killern eines Drogenkartells in Sicherheit bringt. Das Drehbuchdazu schrieben Chris Charles ("The Small Assassin", "Terrordactyl")und Danny Kravitz ("Power of Attorney", "The Strip").In der Feel-Good Komödie LET THERE BE ROCK geht es um einen jungenMann, der zur Beerdigung seines Vaters in die Kleinstadt seinerKindheit zurückkehrt. Zusammen mit den Freunden von damals begeht ereinen Einbruch. Anstatt der üblichen Strafe schickt der Richter dieGruppe für ein halbes Jahr in den örtlichen Männerchor. Hier prallenwalisische Tradition und, wie der Titel schon verrät, Hard-Rockaufeinander. Die Inszenierung liegt in den Händen des britischenRegisseurs Philip John ("Marvel's Iron Fist", "Outlander", "MoonDogs", "Downton Abbey"), der vor seiner Filmkarriere selbst alsBassist in einer Band spielte.In UNHINGED von Primetime Emmy Award-Gewinnerin und ProduzentinLisa Ellzey ("Warrior", "Ein gutes Jahr", "Königreich der Himmel")lässt Oscar®-Preisträger Russell Crowe ("Die Mumie", "The Nice Guys","Noah") seiner Wut freien Lauf. Regie führt Derrick Borte ("AmericanDreamer", "London Town", "The Joneses"). Carl Ellsworth ("Red Dawn","Disturbia - Auch Killer haben Nachbarn") schrieb das Drehbuch zu demgnadenlosen Thriller, in dem eine junge Frau sich im morgendlichenVerkehrschaos mit einem Autofahrer anlegt, dessen Nerven noch blankerliegen, als ihre eigenen. Road Rage vom Feinsten.Die schwarze Komödie ROTHCHILD von Regisseur Jon S. Baird ("Stan &Ollie", "Drecksau", "Vinyl") präsentiert uns Ausnahmetalent ShiaLaBeouf ("Transformers"-Franchise, "American Honey", "Nymphomaniac")als unehelichen Abkömmling einer vermögenden New Yorker Dynastie.Sein Ansinnen, an einen Teil des ihm zustehenden Vermögens zu kommen,scheitert an seinem Großvater in Gestalt von Oscar®-Gewinner MelGibson ("The Expendables 3", "Was Frauen wollen"). Ein mörderischesKomplott soll Abhilfe schaffen. Die Geschichte stammt aus der Federvon John Patton Ford ("Patrol").Alle Titel werden zunächst über das neu gegründeteMedienunternehmen in die deutschen Kinos kommen und im Anschluß füralle weiteren Auswertungsstufen verfügbar sein.Fred Kogel, CEO: "Das Cannes Film Festival war der Auftakt unsererEinkaufstätigkeit mit einem gemeinsamen Team als neu gegründetesUnternehmen nur wenige Tage nach der Übernahme von Tele München undUniversum Film. Auch aus diesem Grund war dies ein besondersspannender Markt für uns. Nach MIDWAY, seinem neuen Kinofilm, den wirnoch in diesem Jahr in die deutschen Kinos bringen werden, freuen wiruns auf die erneute Zusammenarbeit mit Roland Emmerich. Mit derAkquisition von MOONFALL, dem besten und kommerziellsten Film desFestivals, zeigen wir ganz klar, wie wir uns positionieren wollen.Unser Anspruch besteht darin, ein abwechslungsreiches Kinoslate ausinternationalen Blockbustern, erfolgversprechenden Independent-Filmenund herausragenden deutschen Kinoproduktionen aufzubauen, die unsdurch tolle Drehbücher, spannende Produzenten, interessanteFilmemacher und preisgekrönte Schauspieler überzeugen."Über das neu gegründete Unternehmen:Mit der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV und Wiedemann& Berg Film entsteht derzeit ein unabhängiges deutsches Filmstudio,das Produktion, Lizenzhandel und Distribution über die gesamteWertschöpfungskette abdeckt. Der Fokus wird darauf liegen, Zuschauerdurch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreativeTalente zu sein. Das Medienunternehmen kauft und produziert zukünftigSpielfilme, Serien und TV-Shows und kümmert sich um dieRechteverwertung dieser Inhalte in Kinos, digitalen Diensten, im HomeEntertainment und bei TV-Sendern. Dabei greift das Unternehmen auchauf marktführende Lizenzbibliotheken zurück. Durch die Unabhängigkeitkönnen alle Kunden mit hochwertigen Inhalten bedient werden -digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV-Partner sowieöffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.Über KKR:KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverseAnlageklassen investiert, darunter Private Equity, Energie,Infrastruktur, Immobilien, Kreditprodukte und, durch strategischePartner, in Hedgefonds. Im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen geduldigen und disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter Experten und die Schaffung von Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR investiert eigenes Kapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und eröffnet Drittunternehmen über sein Kapitalmarktgeschäft interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds beziehen. Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der KKR-Website unter www.kkr.co und auf Twitter @KKR_Co