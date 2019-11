Roland Berger baut seine Kompetenz im Bereich Operations mit Marcus Schüller und Hannah Mareen Zühlke aus (FOTO)

München (ots) - Roland Berger verstärkt sein Beratungsteam im BereichOperations. Seit dem 1. November unterstützen die Procurement-Experten MarcusSchüller als Senior Partner und Hannah Mareen Zühlke als Principal die Klientender Unternehmensberatung. "Viele Unternehmen arbeiten an der Transformation undDigitalisierung ihrer Einkaufsfunktion" sagt Sven Marlinghaus, Senior Partnerund Global Co-Head Procurement bei Roland Berger. "In diesem Zuge hat auch dieNachfrage nach Beratungsdienstleistungen in den vergangenen Jahrenkontinuierlich zugenommen. Der aktuelle konjunkturelle Abschwung und die damiteinhergehenden Effizienzprogramme verstärken diesen Trend noch weiter. Deshalbfreuen wir uns darüber, dass wir unsere Expertise mit Marcus Schüller und HannahMareen Zühlke weiter ausbauen können."Marcus Schüller steigt als Senior Partner bei Roland Berger ein. Er verfügt übermehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Operations. Er war zuvor Miteigentümerder führenden Beratungsboutique für Einkauf und Supply Chain und leitete zuletztden Operations-Bereich einer internationalen Beratungsgesellschaft. SeineSchwerpunkte liegen in der Transformation und Digitalisierung derEinkaufsfunktion sowie in der Umsetzung von Effizienzprogrammen. Marcus Schüllerberät unter anderem Unternehmen in der Automobil- und Konsumgüterindustrie, imGesundheitssektor und Maschinenbau. Er hat Betriebswirtschaftslehre an derUniversität Köln studiert und im selben Fach promoviert.Hannah Mareen Zühlke wird Principal bei Roland Berger und kommt ebenfalls voneiner großen internationalen Beratung. Sie arbeitet bereits rund zehn Jahre alsBeraterin und hat in dieser Zeit komplexe Transformations- undDigitalisierungsprojekte im Einkauf realisiert. Zu ihren Klienten zählen unteranderem Unternehmen aus der Automobil- und Konsumgüterindustrie sowie demMaschinenbau. Neben ihrer Projektarbeit hat Hannah Mareen Zühlke ihreDigitalisierungsexpertise in den vergangenen Jahren durch den Aufbau globalerKooperationen mit weltweit führenden Technologieanbietern im Bereich KünstlicherIntelligenz vertieft."Wir haben in den letzten Jahren sehr erfolgreich in den Aufbau unsererEinkaufs-Practice investiert und haben uns zu einer der führenden Beratungen indiesem Feld entwickelt" sagt Oliver Knapp, Senior Partner und Co-Head Operationsbei Roland Berger. "Marcus Schüller und Hannah Mareen Zühlke unterstreichen mitihrem Fokus auf Transformation und digitale Lösungen unseren eingeschlagenenKurs. Die Einkaufsfunktion in den Unternehmen unterliegt gerade einer radikalenVeränderung und der Transformationsdruck wird getrieben durch neue Technologienund volatile Märkte. Da sich Effizienssteigerungen im Einkauf direkt auf dieProfitabilität der Unternehmen auswirken, rechnen wir im Rahmen deskonjunkturellen Umfelds weiterhin mit einer starken Nachfrage."Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit führendenUnternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und europäischen Wurzeln. Mit rund2.400 Mitarbeitern in 35 Ländern ist das Unternehmen in allen global wichtigenMärkten erfolgreich aktiv. Die 52 Büros von Roland Berger befinden sich anzentralen Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 230 Partnern.Pressekontakt:Roland BergerClaudia RussoHead of Marketing & CommunicationsGermany, Austria and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.comwww.rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell