Roland Berger-Studie zum Ölpreis: Prognosen sehen 2017 leichten Anstieg, aber längerfristig wenig Änderung erwartet

München (ots) -- Nach 2016 mit einem durchschnittlichen Ölpreis von 43 Dollarerwarten sämtliche Prognosen für 2017 einen leichten Anstiegdieses Mittelwerts auf gut 50 Dollar- Erdöl-produzierende Länder erwarten im Schnitt 55 Dollar proBarrel, institutionelle Prognosen liegen bei 50 Dollar- Geringe Schwankungsbereite: OPEC-Förderkürzungen setzen unteresPreislimit; gestiegene Wettbewerbsfähigkeit derUS-Schieferölproduzenten und höhere US-Exporte halten die obereGrenze niedrig- Roland Berger-Experten erwarten langfristiges Verharren derÖlpreise im Preisbereich um 50 Dollar pro BarrelNachdem die OPEC im November 2016 eine Drosselung der Förderungbeschlossen hat, erwarten die Erdöl-produzierenden Länder für 2017einen leichten Anstieg des Ölpreises. Die drei Länder mit dengenauesten Prognosen im Zeitraum 1999 bis 2016 sehen im Jahresschnitteinen Preis von 55 Dollar pro Barrel. Institutionelle Organisationenwie die New York Mercantile Exchange (NYMEX), die US-EnergiebehördeEIA und die OECD, deren Prognosen seit 2009 durchwegs treffsichererwaren als die der Produzenten, erwarten ebenfalls einen Anstieg -allerdings auf einem niedrigeren Niveau von durchschnittlich 50Dollar. Dies sind die zentralen Ergebnisse der diesjährigen Studie"Oil Price Forecast - Who predicts best?" von Roland Berger."Seit 2014 ist der Ölpreis wegen Überkapazitäten unter Druck",sagt Walter Pfeiffer, Partner von Roland Berger. 2016 lag der Preisim Jahresmittel bei 43 Dollar und somit deutlich niedriger als die 49Dollar, die von den drei treffsichersten ölproduzierenden Ländernprognostiziert worden waren. Ihr Vorhersagefehler betrug im Mittel 14Prozent. Dagegen lagen die Prognosen der institutionellenOrganisationen NYMEX, EIA und OECD mit durchschnittlich 42 Dollar nurum 5 Prozent daneben. "Wir haben das Gefühl, dass dieölproduzierenden Länder aus politischen Gründen zu hohe Prognosenabgeben", sagt der Roland Berger-Ölexperte.Für 2017 erwarten nun sowohl die institutionellen Prognosen alsauch die führenden Ölproduzenten einen Anstieg des durchschnittlichenÖlpreises. "Das hängt vor allem mit der von der OPEC und weiterenölproduzierenden Ländern beschlossenen Kürzung der Fördermengenzusammen", erklärt Pfeiffer. "Allerdings wird deren Wirkung durch denstarken Ausbau der amerikanischen Schieferölförderung und derensinkende Kosten abgeschwächt."Ölpreis wahrscheinlich längerfristig um 50 Dollar pro Barrel Damitwird auch der Korridor, innerhalb dessen der Ölpreis schwankt, engerals früher: "Nach unten wird der Ölpreis begrenzt durch die Disziplinder OPEC-Länder und großer Produzenten wie Russland", erläutertWalter Pfeiffer: "Halten diese sich an die im November 2016beschlossene reduzierte Förderung von 1,8 Millionen Barrel pro Tag,steigen die Preise." Auf der anderen Seite setzt die zunehmendeWettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Fracking-Industrie einPreislimit nach oben: Brauchten die amerikanischenSchieferöl-Produzenten 2014 noch einen Ölpreis von 80 Dollar für einekostendeckende Förderung, arbeiten viele von ihnen inzwischen schonbei 40 Dollar pro Barrel profitabel."Hinzu kommt, dass die Schieferölfirmen ihre Produktion sehrschnell nach oben fahren können, wenn der Ölpreis ansteigt", sagtPfeiffer. Und weil die USA sich inzwischen vom Öl-Importeur zumExporteur entwickelt haben, wirkt sich diese Flexibilität auch aufden Ölmarkt in Europa und weltweit aus und beeinflusst so die Preise."Aus unserer Sicht ist daher ein längerfristiges Szenario mitÖlpreisen um 50 Dollar wahrscheinlich", erklärt Pfeiffer.Ölbranche im AufwinFür die Produzenten ist dieser, wenn auch leichte Anstiegpositiv: "Der Ölindustrie geht es insgesamt deutlich besser als nochvor ein, zwei Jahren", sagt Roland Berger-Partner Pfeiffer. "Miteinem Ölpreis von knapp über 50 Dollar, wie er seit dem Beschluss derOPEC konstant zu beobachten ist, kann die Branche leben. Außerdemzeigt auch der Sparkurs der Firmen aus den vergangenen Jahren jetztseine Wirkung." Es wird auch wieder investiert und die Zahl derAkquisitionen nimmt deutlich zu, beobachtet Pfeiffer. "GeradeSchieferölproduzenten sind sehr begehrt; in Amerika ist einÜbernahmefieber ausgebrochen."Die Studie können Sie herunterladen unter:www.rolandberger.de/pressemitteilungenAbonnieren Sie unseren Newsletter unter:https://www.rolandberger.com/de/Notifications.htmlRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. 