Roland-Berger-Studie sieht für Mehrheit der Flüchtlinge gute Job-Chancen

Berlin (ots) - Knapp ein Sechstel wird demnach als "HighPotentials" eingeordnetBerlin, 20. Juni 2018 - Etwa zwei von drei Flüchtlingen inDeutschland verfügen über die Grundvoraussetzungen für einenschnellen Einstieg in einen Beruf oder eine Weiterbildung. Zu diesemErgebnis kommt eine Studie der Unternehmensberatung Roland Berger fürdie UNO-Flüchtlingshilfe, auf die sich das Wirtschaftsmagazin'Capital' (Ausgabe 7/2018, EVT 21. Juni) bezieht. "Im Gegensatz zubestehenden Annahmen zeigt sich, dass ein achtbarer Anteil derFlüchtlinge durchaus gewinnbringend und vergleichsweise zügig in denArbeitsmarkt integriert werden kann", heißt es in der Analyse, dieauf Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)und des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) basiert.Damit widerspricht die Studie der verbreiteten Erwartung, dass dierund eine Million seit 2015 angekommenen Flüchtlinge imerwerbsfähigen Alter äußerst geringe Job-Chancen haben.Die Berater von Roland Berger zählen laut 'Capital' sogar knapp 16Prozent der Flüchtlinge zu den sogenannten "High Potentials". Diesekämen meist aus dem Iran, Syrien, der Türkei und dem Irak, hätteneine Hochschule besucht und gute Kenntnisse der lateinischen Schrift.Ohne Wartezeiten für Integrationskurse und langwierige Klärungenaufenthaltsrechtlicher Fragen stünden sie "im besten Fall nach neunMonaten" für den Arbeitsmarkt bereit. Rund 54 Prozent ordnet dieStudie in die Gruppe der "Potentials" ein, die meist ein Gymnasiumoder die Mittelschule besucht haben und mindestens in derMuttersprache fließend lesen und schreiben können.