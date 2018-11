Roland Berger-CEO Charles-Edouard Bouée: Neu-Erfindung des Gründergeistes in Unternehmen ist die zentrale Herausforderung

Berlin (ots) - "Re-Entrepreneuring" ist erforderlich, um bei"nächster Welle" erfolgreich zu seinBerlin, 22. November 2018 - Um im globalen Wettbewerb bestehen zukönnen, müssen die Führungsetagen etablierter Unternehmen einenTransformationsprozess anstoßen. Dies betonte Roland Berger-CEOCharles-Edouard Bouée auf dem "Junge Elite Gipfel 2018" desWirtschaftsmagazins 'Capital', der gestern im Spielfeld Digital Hubin Berlin stattfand. "In vielen Unternehmen gibt es einen Mangel anRe-Entrepreneuring", sagte Bouée. Wer heute erfolgreich ist, tendiereallerdings dazu, die nächste Welle zu verpassen.Die unternehmerische Neu-Erfindung sei erforderlich, um relevantzu bleiben, sagte der Roland Berger-Chef weiter. Dabei sei es aberwichtig, an die eigene Geschichte sowie die Stärken und Fähigkeitenanzuknüpfen. "Unternehmen können sich nie von ihrer eigenenVergangenheit freimachen", so Bouée. Mit dem Prozess desRe-Entrepreneuring muss es den Managern gelingen, den Gründer-Spiritmit der ihm eigenen Kreativität und Denkweise zu reaktivieren unddauerhaft in den Strukturen zu kultivieren", so Bouée.Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Generation Grow - weiterlernen, weiter kommen" und wird für die Mitglieder der "Jungen Elite- Top 40 unter 40" in den vier Bereichen Politik & Staat,Gesellschaft & Wissenschaft, Management und Unternehmen ausgerichtet,die 'Capital' alljährlich kürt und in der Dezember-Ausgabeveröffentlicht. Kooperationspartner ist in diesem Jahr Roland Berger.Die Namen der diesjährigen "Junge Elite" finden sich hier:https://www.capital.de/karriere/capital-junge-elite-2018-top-40-unter-40-managerhttps://www.capital.de/karriere/capital-junge-elite-2018-top-40-unter-40-gesellschaft-und-wissenschafthttps://www.capital.de/karriere/capital-junge-elite-2018-top-40-unter-40-politik-und-staathttps://www.capital.de/karriere/capital-junge-elite-2018-top-40-unter-40-unternehmer"Capital Junge Elite": In diesem Jahr stellt 'Capital' in seinemMagazin zum elften Mal die "Top 40 unter 40" in den vier BereichenManagement, Politik & Staat, Gesellschaft & Wissenschaft undUnternehmen, vor. Diese bilden die "Junge Elite" eines Jahres, diesich im Rahmen des "Capital Junge Elite-Gipfels" austauscht undKontakte knüpft. In den elf Jahren des Bestehens hat sich daraus einbranchenübergreifendes Netzwerk mit rund 900 aktiven Mitgliedernentwickelt.Pressekontakt:Joachim Haack,PR/Kommunikation G+J Wirtschaft, CAPITALc/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0, Mobil 0172/451 14 73E-Mail: jhaack@publikom.comwww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell