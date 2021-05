Rokus Chancen sind noch lange nicht vorbei

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

Es passiert nicht oft, dass eine Aktie nur wenige Minuten vor der Bekanntgabe neuer Geschäftszahlen abrutscht. Die Aktien von Roku (WKN: A2DW4X) schmierten neulich um fast 7 % ab. Es war ein harter Tag für Wachstumsaktien, aber einige der Marktführer im Streaming-Bereich kämpften sich bis zum Ende des Tages zu positiven Gewinnen zurück. Roku allerdings nicht.

Man kann denken, dass Investoren befürchteten, dass Roku den Markt mit seiner Performance im ersten Quartal enttäuschen würde. Wir haben gesehen, dass manche Wachstumsaktien selbst nach weitgehend guten Quartalsberichten sanken. Das Problem dabei ist, dass die Aktie am Donnerstag 42 % unter dem Allzeithoch schloss, das sie vor weniger als drei Monaten erreicht hatte. Es gab schlicht keinen Optimismus.

Der Markt war eher gleichgültig als ausgesprochen bärisch gegenüber Roku. Das Short-Interesse an der Aktie beträgt ein Drittel des Standes von vor einem Jahr. Die Wall Street war der Aktie schlicht überdrüssig. Sowohl Bullen als auch Bären sahen den Streaming-Pionier mit gemischten Gefühlen. Alle haben Bedenken, dass nach der Pandemie weiterhin so ein immenses Wachstum drin sein werde. Doch dann hatte Roku eine große Überraschung parat.

Roku rocken

Roku gab eine Prognose heraus, die einen Nettoumsatz von 478 bis 493 Millionen USD vorsah. Das entspricht einem Anstieg von 49 bis 53 % gegenüber dem Vorjahr. Roku ist normalerweise konservativ in seinen Prognosen, aber die Analysten, die im Durchschnitt 53 % Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr erwarten, hatten nicht erwartet, dass Roku ein Ass im Ärmel hatte.

Der Umsatz stieg um 79 % auf 574,2 Millionen USD für das Quartal. Der Plattform-Umsatz hat sich mehr als verdoppelt und macht nun mehr als 80 % des Umsatzes aus. Dies ist natürlich das margenstärkste Segment für Roku gegenüber dem nun deutlich kleineren Hardware-Geschäft. Aber selbst dort konnten die Analysten nicht alles zusammensetzen. Alle 24 Analysten, die Roku covern, erwarteten ein Quartalsdefizit. Roku kommt auf einen Nettogewinn von 0,54 USD pro Aktie.

Dies ist das dritte Mal in Folge, dass Roku einen Gewinn erzielt hat, während die Wall-Street-Profis mit einem Verlust rechneten. Kein besonders gutes Ergebnis für die Profis.

Die Popularität von Roku nimmt weiter zu. Ende März gab es 53,6 Millionen aktive Konten, ein Anstieg von 35 % im Vergleich zum letzten Jahr. Die Rekordzahl von 18,3 Milliarden Stunden, die von Roku-Benutzern im Januar, Februar und März dieses Jahres zusammen gestreamt wurden, liegen 49 % über dem Stand von vor einem Jahr.

Roku ist im Moment sehr attraktiv für Werbekunden. Werbekunden müssen Zuschauer erreichen, die kein lineares Fernsehen mehr schauen. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer für den ansonsten kostenlosen Roku-Dienst ist im letzten Jahr um 32 % gestiegen. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer liegt jetzt bei 32,14 USD in den letzten zwölf Monaten. Diese Zahl steigt weiter an, da die Werbung für Connected TV weiterhin boomt.

Es ist nicht alles perfekt. Roku war nicht in der Lage, ein Update zum Konflikt mit Alphabets (WKN: A14Y6F) YouTube TV zu geben. Es könnte beiden Parteien schaden, wenn keine Lösung herbeigeführt wird.

Glücklicherweise ist das so ziemlich der einzige Makel. Die Prognose von Roku für das laufende Quartal sieht ein Umsatzwachstum von 71 bis 74 % vor, was umso beeindruckender ist, wenn man bedenkt, dass Roku in der Vergangenheit bei den Zahlen konservativ war. Der Bruttogewinn wird sich voraussichtlich mehr als verdoppeln. Ich denke, die Tage der Analysten, die den Rotstift rausholen, sind vorüber. Die Tage der Investoren, die kurz vor einem Roku-Gewinnbericht die Aktien abstoßen, könnten nun auch vorbei sein.

