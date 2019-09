Roku wächst schneller als Netflix, und könnte sogar noch zulegen

Weitere Suchergebnisse zu "Roku":

Netflix (WKN:552484) war für viele Investoren eine lebensverändernde Investition. Der DVD-Verleiher und Streamingdienst steigerte seinen Börsenwert um 24.000 % und das, nachdem er in den ersten zwölf Monaten nach Börsengang 30 % einbüßte. Dies macht den Streamingriesen zu einer der besten Aktien der vergangenen zehn Jahre.

In letzter Zeit hat sich das heimische Wachstum von Netflix jedoch verlangsamt. Das ist das Ergebnis seiner großen Nutzerbasis. Mit mehr als 60 Millionen bezahlten Mitgliedschaften in den USA musste Netflix das erste Mal seit 2011 einen Rückgang hinnehmen. Insgesamt gingen ihm in den USA 130.000 Abonnenten verloren. Das Unternehmen gab dem traditionell schwierigen zweiten Quartal sowie weniger eigenem Inhalt die Schuld. Aber auch die Sättigung in seinem ältesten Markt ist zu spüren.

Gleichzeitig beschleunigt sich das Wachstum von Roku (WKN:A2DW4X), welches ebenfalls Streaming anbietet, aber werbefinanziert ist. Und es könnte sogar sein, dass es die Abonnentenzahlen von Netflix übersteigt.

Es könnte einen Wandel geben

Roku wuchs bei den absoluten Zahlen bereits schneller als Netflix. 2018 stieg die aktive Nutzerbasis von Roku um 8 Millionen auf 27,1 Millionen. Das ist ein Zuwachs von 40 % gegenüber dem Vorjahr. In der gleichen Zeit konnte sich Netflix über 5,68 Millionen neue Nutzer freuen, was einem Zuwachs von 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dieser Unterschied setzt sich auch 2019 fort. Roku gewann 3,4 Millionen aktive Nutzer während der ersten Jahreshälfte und wuchs damit doppelt so schnell wie Netflix, welches 1,61 Millionen Nutzer gewann. Die unterschiedlichen Wachstumsraten können leicht mithilfe der Marktdurchdringung erklärt werden. Netflix wird von fast der Hälfte der US-Haushalte genutzt. Daher ist es nur natürlich, dass sich sein Wachstum verlangsamt, wenn sich der Markt sättigt.

Ein weiterer Faktor, der den Vergleich beeinflussen könnte, sind die unterschiedlichen Geschäftsmodelle. Netflix verlangt von seinen Mitgliedern eine monatliche Gebühr für werbefreies Streaming. Rokus Dienst ist kostenlos und durch Werbung finanziert. Dies zieht Zuschauer an, die ihre Programmoptionen erweitern wollen, ohne noch ein Abo abzuschließen.

Laut eines Analysten liegt Rokus Wachstum jedoch vor dem von Netflix zum gleichen Punkt im Lebenszyklus.

Die Zukunft

Ralph Schackart, Analyst bei William Blair, glaubt, dass Roku einen ähnlichen Verlauf bei seinem globalen Wachstum sehen wird. „Unserer Ansicht nach wird Roku ähnliche Phasen des internationalen Wachstums durchlaufen, wie Netflix es während seiner internationalen Expansion tat“, sagte Schackart in einer Mitteilung an seine Kunden.

„Wenn wir uns die letzten neun Quartale von Roku im Vergleich zu Netflix in seiner Anfangszeit [seiner internationalen Expansion] anschauen, erreicht Roku 9 % Wachstum im Quartalsvergleich. Netflix‘ Durchschnitt lag bei 8 %“, schrieb Schackart.

Schackart sagt vorher, dass Roku bis 2025 80 Millionen aktive Nutzer und einen Umsatz von 4,5 Milliarden US-Dollar haben wird. Er glaubt auch, dass 89 % dieses Umsatzes in den USA erwirtschaftet wird, und ein signifikantes internationales Wachstum noch bevorsteht. Dies würde dazu führen, dass der gegenwärtige durchschnittliche Umsatz je Nutzer (ARPU) von 21 US-Dollar auf 58 US-Dollar steigt. Ein solcher Zuwachs entspräche einem aufgezinsten jährlichen Wachstum von 16 % zwischen 2019 und 2025.

In voller Fahrt

Ein Blick auf das letzte Quartal von Roku hilft, die Situation in Relation zu setzen. Zwar stieg der Umsatz um 59 % gegenüber dem Vorjahr, aber der Plattformumsatz (welcher hauptsächlich aus Werbung besteht), stieg noch schneller, nämlich um 86 % im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die Zahl der aktiven Nutzer stieg um 39 % gegenüber dem Vorjahr und die Streamingzeit sprang um 72 % auf 9,4 Milliarden Stunden. Die ARPU kletterten um 27 % auf 21,06 %.

