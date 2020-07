Roku vs. Shopify: Dieser Megatrend-Disruptor ist jetzt noch ein Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Roku":

Die Aktien von Roku (WKN: A2DW4X) und Shopify (WKN: A14TJP) bedienen beide langfristige Megatrend: das Streaming und den E-Commerce. Wer als Investor über Jahre und Jahrzehnte erfolgreich investieren kann, der könnte durchaus über solche Aktien stolpern. Über aktive und disruptive Trends kann man schließlich langfristig starke Renditen generieren.

Nichtsdestotrotz könnte sich so mancher die Frage stellen, welche Aktie jetzt attraktiver ist. Wobei beide Aktien eine Gemeinsamkeit besitzen: Innerhalb ihrer jeweiligen Megatrends sind sie nämlich noch besonders innovativ. Oder man könnte fast geneigt sein zu sagen: Megatrend-Disruptor.

Schauen wir im Folgenden daher einmal, was man diesbezüglich wissen sollte, sowie welche Aktie jetzt mit Blick auf die Bewertung und das Wachstum ein Kauf sein könnte. Oder zumindest eher ein Kauf sein könnte.

Ja, Megatrend-Disruptor!

Ein Megatrend hat häufig generell etwas Disruptives an sich. Der E-Commerce hat so beispielsweise den stationären Einzelhandel ausgebootet. Oder ist gerade dabei. Das Streaming hingegen macht dem klassischen Fernsehgeschäft das Leben mächtig schwer. Die Innovationen zu erkennen, das ist hier wirklich nicht die Schwierigkeit.

Nein, aber vielleicht schon eher, warum Roku und Shopify in ihren Megatrends disruptiv sind. Dabei ist die Antwort auch hier eigentlich vergleichsweise naheliegend: Roku beispielsweise hat eine Möglichkeit geschaffen, von der Konkurrenz und dem immer weiter auseinanderdriftenden Markt zu profitieren. Eben indem man eine Plattform ins Leben ruft, die die eigenen Streaming-Dienste und -Inhalte bündelt. Ein inzwischen wachsendes und eben disruptives Geschäftsmodell, das immer gefragter wird.

So ähnlich funktioniert auch die Erfolgsgeschichte hinter Shopify. Statt sich selbst seine Nische im E-Commerce zu suchen, unterstützt das Unternehmen all diejenigen, die ihren Platz hier finden wollen. Mithilfe von Onlinehandelsplätzen und weiteren Mehrwertdiensten profitiert Shopify langfristig vom Boom des E-Commerce. Wobei auch künftig vermutlich weiterhin Personen und Shops versuchen werden, auf den digitalen Handel aufzuspringen.

Beide Geschäftsmodelle sind daher besonders disruptiv. Beide können ihre jeweiligen Megatrends vermutlich über Jahre und Jahrzehnte ausreizen. Wobei die Art und Weise eben innovativ ist. Aber wenden wir uns jetzt den jeweiligen Vergleichswerten zu.

Die Bewertung und das Wachstum im Blick!

Maßgeblich für die eigentlich noch immer vergleichsweise jungen Wachstumsgeschichten hinter Roku und Shopify sind die Umsätze. Die Ergebnisse können teilweise schwanken, wenn sie denn vorhanden sind. Die Bewertung sollte daher besser in erster Linie am Kurs-Umsatz-Verhältnis erfolgen. Zumindest werden wir das jetzt einfach mal machen.

Roku kommt derzeit jedenfalls auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,5 Mrd. Euro. Für einen Streaming-Akteur könnte das noch vergleichsweise klein sein. Der Umsatz im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres belief sich hingegen auf 320,8 Mio. US-Dollar. Auf annualisierter Basis entspräche das einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 14,5. Zugegeben: Günstig sieht das nicht aus. Allerdings könnte das Wachstum diesen Wert noch relativieren.

Shopifys Marktkapitalisierung beläuft sich hingegen auf einen Wert von 123,8 Mrd. US-Dollar. Damit ist die Aktie gewiss kein Leichtgewicht mehr. Dem stehen im ersten Quartal Umsätze in einer Größenordnung von 470 Mio. US-Dollar gegenüber, wodurch sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis hier auf ca. 62 belaufen würde. Ein definitiv ambitionierter Wert, der selbst durch ein Umsatzwachstum von 47 % im Jahresvergleich kaum gerechtfertigt werden kann.

Roku kam übrigens auf eine Wachstumsrate in Höhe von 55 % im Jahresvergleich, was sogar noch bedeutend höher ist. Damit steht für mich eindeutig fest: Günstig sind die beiden Coronaprofiteure zwar nicht. Allerdings ist die Streaming-Aktie deutlich preiswerter bewertet.

Wen ich jetzt kaufen würde …!

Wie gesagt: Sowohl Roku als auch Shopify revolutionieren auf ihre Art den Streaming-Markt und den E-Commerce. Dennoch zeichnet sich bei den Bewertungen eine gewaltige Diskrepanz ab. Roku ist fundamental deutlich preiswerter bewertet. Deshalb wäre die Aktie für mich jetzt die glasklare Wahl.

