Roku & Walt Disney: Top-Streaming-Aktien mit mehr Potenzial als Netflix

Die Netflix-Aktie (WKN: 552484) galt lange Zeit das die eine herausragende Streaming-Aktie. Aber jede Wachstumsgeschichte findet mal ihr Ende. Wobei natürlich noch im Raum steht, dass der Streaming-Platzhirsch weiterhin langfristig orientiert solide performt. Ein Knick in der Performance heißt nicht direkt das Ende.

Konkurrenz, Investitionen in Inhalte, eine gewisse Größe und ein daraus resultierendes Umsatzwachstum mit einer höheren Bewertung haben bei der Netflix-Aktie jetzt jedoch zumindest kurzfristig zu einem Abverkauf geführt. Vielleicht sind Alternativen jetzt attraktiver. Blicken wir zumindest auf Roku (WKN: A2DW4X) und Walt Disney (WKN: 855686), die beide womöglich das gewisse Etwas mehr besitzen könnten.

Roku: Plattform-Alternative zur Netflix-Aktie?

Die Roku-Aktie besitzt im Vergleich zu Netflix den Vorteil, nicht so stark auf Inhalte angewiesen zu sein. Content ist teuer, was wir bei dem Platzhirsch am freien Cashflow erkennen. Das Management von Roku setzt teilweise ebenfalls auf Inhalte, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Im Zweifel gilt jedoch: Das Kerngeschäft käme auch ohne aus.

Roku ist nämlich eine Plattform, die in gewisser Weise das Betriebssystem für viele Streaming-Dienste darstellt. Dabei konkurriert man natürlich auch mit anderen Formaten und Plattformen. Ein Ökosystem aus eigenen Inhalten, einer guten Struktur und der passenden Hardware, um nicht-smarte Fernsehgeräte zu smarten zu machen ist eine gute Investitionsthese. Zumal die Plattform dadurch von den vielen Inhalten der Streaming-Dienste profitiert, ohne jedoch selbst solche eigentlich produzieren zu müssen. Eigene Formate bilden eher den Anreiz, für diese als i-Tüpfelchen auf diese Plattform zu setzen.

Was Roku ebenfalls attraktiver als Netflix machen könnte, ist der zweite Megatrend. Neben dem Streaming geht es vor allem um digitale Werbung. Die über 40 US-Dollar je User im letzten Quartal zeigen, dass das Management der Streaming-Plattform große Fortschritte macht, was die Monetarisierung über Advertising angeht. Durch den Zukauf von DataXu besitzt die Plattform smarte Technologie, um passendere Formate für die jeweiligen Zielgruppen zu schalten. Auch das ist potenziell ein Milliardenmarkt, der langfristig orientiert ein starkes Fundament bildet.

Walt Disney: Das Content-Universum!

Walt Disney besitzt im Vergleich zu Netflix zwei Dinge, die entscheidende Vorteile begründen können. Zum einen ist das eine Menge beliebter Content. Das Management des US-amerikanischen Medien- und Freizeitkonzerns hat vor Jahrzehnten begonnen, beliebte Inhalte anzuhäufen. Pixar, Lucasfilm, 21st Century Fox: Diese Content-Bibliotheken gehören zu dem US-Konzern inzwischen dazu. Das heißt, dass das Management Investitionen besser qualitativ steuern kann. Eine neue Simpsons-Staffel ist immer beliebt, Auskopplungen aus Marvel und Star Wars ebenfalls. Ein Erfolg für viel erfolgreichen Content.

Der zweite Vorteil ist, dass Walt Disney eine breitere Umsatzbasis besitzt. Freizeitparks sind zwar zuletzt eine operative Bremse gewesen, Kreuzfahrten ebenso. Aber: Mittel- bis langfristig sollten diese profitablen Segmente nach der Pandemie wieder Quersubventionen zulassen. Da das Management außerdem 33 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022 in Inhalte investieren möchte, ist das eine nachhaltigere Basis, um die Inhalte zu finanzieren.

Positivere Ergebnisse trotz des Wachstums können daher ein mittel- bis langfristiges Erfolgsmerkmal bei Walt Disney sein. Eine Investorenwelt, die sich vermehrt auf Qualität und Profitabilität konzentriert, könnte daher eher zu dem US-Medien- und Freizeitkonzern neigen. Netflix muss jedenfalls beweisen, dass man hier langfristig als Cash-Maschine mithalten kann.

Der Artikel Roku & Walt Disney: Top-Streaming-Aktien mit mehr Potenzial als Netflix ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Netflix, Roku und Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix, Roku und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen. Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022