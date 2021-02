Roku, Paypal, Shopify: 3 zukünftige FAANG-Aktien?

Was verbindet du mit dem Begriff FAANG-Aktien? Zugegebenermaßen kann man so einiges anführen, beispielsweise die Bestandteile. Wenn du mich fragst, sollte es jedoch eher darum gehen, wofür die FAANG-Aktien stehen. Nämlich für solide Megatrends und bereits langjährig erfolgreiche Wachstumsgeschichten.

Solltest du jetzt noch auf die FAANG-Aktien setzen? Möglicherweise. Es könnte jedoch eine cleverere Option sein, die zukünftigen FAANG-Aktien zu identifizieren. Vielleicht besitzen sie mehr Wachstumspotenzial.

Erst kürzlich habe ich in einem Beitrag des US-amerikanischen Börsenportals InvestorPlace gelesen, dass die Aktien von Roku (WKN: A2DW4X), Paypal (WKN: A14R7U) und Shopify (WKN: A14TJP) möglicherweise spannende Kandidaten für die FAANG-Aktien sein könnten.

Zukünftige FAANG-Aktien? Wieso nicht!

Jedenfalls hat ein US-Analyst beziehungsweise Redakteur im besagten Beitrag darauf verwiesen, dass Roku, Paypal und Shopify künftig ein Teil eines solch elustren Kreises werden könnten. Ob sie dabei das Akronym FAANG ergänzen oder ersetzen? Oder eine neue, andere Buchstaben-Kombi bilden? Das kann eigentlich unerheblich sein.

Allerdings sind diese Aktien nicht die einzigen. Unter anderem Nvidia oder auch Salesforce werden ebenfalls dazugezählt. Insgesamt gab es sieben potenzielle Kandidaten, die zu diesem Reigen aufsteigen könnten. Das ist jedenfalls besonders spannend.

Weshalb ich mir ausgerechnet Roku, Shopify und Paypal herausgepickt habe? Eine wirklich ausgezeichnete Frage! In meinen Augen könnten alle drei Aktien nämlich die Chance haben, wirklich zu neuen FAANG-Aktien zu werden. Zumindest die Megatrends sind mit Streaming bei der Roku-Aktie stark vertreten. Paypal setzt hingegen auf digitale Zahlungsdienstleistungen. Und Shopify auf den E-Commerce.

Außerdem ist der Börsenwert noch vergleichsweise gering: Paypal wird mit einer Marktkapitalisierung von 274 Mrd. US-Dollar noch am ambitioniertesten bewertet. Roku hingegen knackt so gerade die 50 Mrd. US-Dollar-Marke. Das zeigt: Alle Aktien könnten noch Potenzial besitzen, wenn es um die zukünftigen FAANG-Aktien geht. Oder auch die RSP-Aktien. Oder was auch immer man zukünftig zu solchen Wachstumsraketen sagen wird, wenn es zu einem Basket kommt.

Warum solltest du auf solche Aktien setzen …?

Die spannendere Frage ist jetzt jedoch: Warum solltest du auf potenziell neue FAANG-Aktien setzen? Eine wirklich ausgezeichnete Frage. Zum einen: Weil solche Aktien Potenzial besitzen und lukrativen Wachstumstrends folgen. Das kann langfristig eine solide Rendite bedeuten.

Zum anderen und möglicherweise viel wichtiger: Auf junge Akteure in megatrendstarken Märkten zu setzen kann einen Erfolg noch einmal deutlich erhöhen. Deshalb kann es durchaus eine clevere Frage sein, was die trendstarken Senkrechtstarter von morgen sein werden.

Die bisherigen FAANG-Aktien sind jedenfalls alle heute ambitioniert bewertet. Das könnte auch auf ein neues Akronym zutreffen. Wobei es natürlich nicht zwingend Roku, Paypal und Shopify sein müssen. Aber immerhin: Eine solide Chance besitzen diese drei Vertreter.

The post Roku, Paypal, Shopify: 3 zukünftige FAANG-Aktien? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von NVIDIA, PayPal Holdings, Roku, Salesforce.com und Shopify und empfiehlt die folgenden Optionen: January 2022 $75 Call auf PayPal Holdings.

Motley Fool Deutschland 2021