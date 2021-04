Roku & Netflix: Kursanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) und Roku Inc. (NASDAQ:ROKU) sind zwei Streaming-Aktien, die sich während der Handelssitzung am Mittwoch bewegen. Netflix wird niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen eine Umsatzprognose für das zweite Quartal veröffentlicht hat, die unter den Schätzungen liegt. Roku wird im Gleichklang mit Netflix niedriger gehandelt. Beide Aktien nähern sich Schlüssellinien auf dem Chart; ein Bruch dieser Linien könnte eine stärkere Bewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung