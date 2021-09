Roku, Microsoft-Aktien: Auf der Jagd nach Büroflächen!

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

Überblick(NASDAQ:ROKU) und(NASDAQ:MSFT) erwägen neue Mietverträge in Manhattan inmitten der Pandemie-Wiederbelebung, was ihr Wachstumspotenzial widerspiegelt, berichtet Bloomberg. Roku beabsichtigt, über 100.000 Quadratmeter am 5 Times Square in Midtown zu mieten, und Microsoft steht trotz des wachsenden Trends zu hybrider Arbeit kurz vor einem Deal über 100.000 Quadratmeter im Flatiron District. Das digitale Zahlungsunternehmenhat kürzlich 100.000 Quadratmeter in einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!