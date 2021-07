Roku, Etsy & Teladoc trotzen dem Sell-Off: 2 plausible Gründe!

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Was haben die Aktien von Roku (WKN: A2DW4X), Etsy (WKN: A14P98) und Teladoc Health (WKN: A14VPK) zum Beginn dieser Woche gemeinsam? Um es kurz zu machen: Alle drei Aktien trotzen dem aktuellen und marktbreiten Sell-Off. Mit dem DAX, dem S&P 500 und vielen anderen Indizes ging es am Montag dieser Woche teilweise deutlich bergab. Allerdings nicht mit diesen drei Aktien.

Aber was sind die Gründe dafür, dass ausgerechnet Roku, Etsy und Teladoc Health zu den drei stärkeren Outperformern gehört haben? Zufall mag gewiss auch eine Rolle gespielt haben. Immerhin handelt es sich nur um einen einzelnen Handelstag. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass auch zwei durchaus legitime Gründe im Zusammenspiel eine Rolle gespielt haben dürften.

Roku, Etsy, Teladoc: Drei starke Unternehmen in Trends

Ein erster Grund, warum die Aktien von Roku, Etsy und Teladoc Health zumindest meiner Meinung nach nicht zu den Verlierern am Montag dieser Woche gehört haben, könnte mit den unternehmensorientierten Investitionsthesen in den jeweiligen Märkten zusammenhängen. Um es kurz zu machen: Die Investitionsthesen scheinen intakt, die Wettbewerbspositionen sind solide, die Megatrends stark und potenzialreich.

Roku ist beispielsweise dabei, den Streaming-Markt mit einer innovativen Plattform, einem Werbegeschäft und starken Möglichkeiten zur Monetarisierung aufzumischen. Etsy hat sich in der Nische des Self- und Handmade-E-Commerce einen starken, globalen Ruf herausgearbeitet und besitzt mit dem Megatrendmarkt noch jede Menge Möglichkeiten. Teladoc Health hingegen formiert ein Ökosystem digitaler Gesundheitsdienstleistungen. Alles besitzt eine Menge Potenzial.

Allerdings ist es der Mix aus Ökosystemen, Megatrendmarkt und bisheriger Wettbewerbsposition, der langfristig orientiert interessant sein könnte. Vielleicht konzentriert sich der breite Markt jetzt auf Wachstumsaktien, die klare Trends und starke Geschäftsmodelle besitzen. Womöglich sind Roku, Etsy und Teladoc Health in ihren Märkten „sichere Häfen“.

Die Aktien könnten günstig sein

Es ist natürlich immer relativ, bei Wachstumsaktien wie Roku, Etsy und Teladoc Health von günstigen Bewertungen zu sprechen. Allerdings weisen die Aktien gemessen an ihren Rekordhochs noch immer den einen oder anderen Discount auf. Mal mehr, wie beispielsweise beim Telemedizinspezialisten, mal weniger, wie zuletzt beim Streaming-Akteur. Der E-Commerce-Handelsplatz könnte sich hingegen in etwa in der Mitte befinden.

Trotzdem: Vielleicht honoriert der breite Markt jetzt die Wachstumsmöglichkeiten mit Blick auf die günstigere Bewertung und den potenziellen Discount. Auch das könnte ein Grund sein, weshalb diese Aktien dem Sell-Off zu Beginn der Woche trotzen.

Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass die Outperformance von Roku, Etsy und Teladoc Health in den nächsten Tagen weitergeht. Aber vielleicht ist das auch einfach nur eine Erinnerung daran, dass diese Wachstumsaktien langfristig orientiert durchaus interessant sein könnten.

Der Artikel Roku, Etsy & Teladoc trotzen dem Sell-Off: 2 plausible Gründe! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

