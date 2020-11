Roku-Aktie: Deshalb stieg sie um 11% !

Da die Gesundheitskrise nun in die acht Monate hineinreicht, suchen die Verbraucher nach sicherem Komfort beim Streaming von Inhalten in ihrem eigenen Heim. Die Aktien von Roku Inc. (NASDAQ:ROKU) stiegen im Freitagshandel um 11%, nachdem die Streaming-Video-Plattform für das dritte Quartal hervorragende Gewinne verzeichnete. Umsatz und EBITDA lagen deutlich über den Schätzungen von Street.

Höhepunkte

Das Wachstum des Roku-Kanals, seines werbefinanzierten Streaming-Dienstes, erhöhte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung