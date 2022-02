Die Roku-Aktie ist da, wo sie im September 2020 bereits gewesen ist: Operativ hat sich viel verändert!

Die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) befindet sich aktienkurs- und bewertungstechnisch dort, wo wir sie im September des Jahres 2020 bereits gesehen haben. Ohne Zweifel ist das bemerkenswert und es zeigt, wie tief die Aktie inzwischen gefallen ist. In der Zwischenzeit notierte sie schließlich schon bedeutend höher.

Aber riskieren wir einen Blick auf die operative Seite der Roku-Aktie. Zwischen dem September des Jahres 2020 und dem Februar des Jahres 2022 ist eine Menge passiert. Selbst wenn wir für die Kennzahlen dafür auf das Zahlenwerk für das zweite Quartal des Jahres 2020 und die des dritten Quartals des Jahres 2021 blicken müssen.

Roku-Aktie: Die Zahlenwerke im Vergleich!

Wenn wir auf die Quartalszahlen für das zweite Vierteljahr des Jahres 2020 blicken, so stellen wir fest: Die Roku-Aktie ist damals noch an einem ganz anderen operativen Punkte gewesen. Damals hat es einen Nettoumsatz in Höhe von 356,1 Mio. US-Dollar gegeben und unterm Strich schrieb das Streaming-Unternehmen mit 42,2 Mio. US-Dollar noch sehr deutliche rote Zahlen. Aber auch bei den nicht-finanziellen Kennzahlen befanden wir uns noch ganz woanders.

So kam die Streaming-Plattform auf 43,0 aktive Accounts und 14,6 Mrd. Streaming-Stunden. Der durchschnittliche Umsatz lag bei 24,92 US-Dollar je Nutzer. Schon damals kam uns das vergleichsweise viel vor. Sollte jedoch erst ein Vorgeschmack dessen sein, was möglich ist.

Zuletzt kam die Roku-Aktie schließlich auf 40,10 US-Dollar durchschnittlichen Umsatz je Nutzer, was zeigt: Die Monetarisierung nimmt weiter an Fahrt auf. Und das, obwohl das Ökosystem mit 56,1 Mio. Nutzern und mit 18,0 Streaming-Stunden gar nicht mal so bedeutend erweitert ist. Natürlich schon für lediglich fünf Quartale. Aber trotzdem: Der durchschnittliche Umsatz je Nutzer ist die sich am stärksten entwickelnde Kennzahl.

Auch der Umsatz des Unternehmens ist mit 680 Mio. US-Dollar inzwischen deutlich höher als die damaligen 356,1 Mio. US-Dollar. Netto und unterm Strich kratzen wir außerdem an der Schwelle der Profitabilität. Für mich sind das schon bedeutende Unterschiede bei der Roku-Aktie.

Unterschiede auch in der Bewertung!

Natürlich macht sich das auch in der Bewertung bemerkbar. Wenn wir die Roku-Aktie und die Marktkapitalisierung in Höhe von 21,33 Mrd. US-Dollar betrachten, so lag das Kurs-Umsatz-Verhältnis im September des Jahres 2020 noch bei ca. 15. Heute erkennen wir einen Wert von lediglich 7,8. Eigentlich hat sich lediglich die Wahrnehmung bei der Aktie verändert. Unternehmensorientiert handelt es sich noch um die gleiche Aktie und um die gleiche Chance.

Das ist vielleicht ein guter Hinweis, sich mit dieser Aktie etwas näher zu beschäftigen. Zumal es bei der Roku-Aktie die spannende und zutreffende Perspektive gegeben hat, mit der digitalen Werbung einen zweiten Megatrend zu erschließen. Auch Content ist inzwischen zu der Erfolgsgeschichte dazu gekommen. Für mich bleibt das unternehmensorientierte Gesamtpaket daher attraktiv. Vor allem jetzt in Anbetracht dieses Vergleichs.

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

