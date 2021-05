Die Roku-Aktie habe ich schon nachgekauft: Welcher Tech-Crashler folgt als Nächstes?

Mit der Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) habe ich im Rahmen der aktuellen Tech-Korrektur bereits eine erste Aktie nachgekauft. Zwar sind lediglich vereinzelte Aktien in mein Depot geflossen, da meine Position an der Streaming-Aktie bereits im Vorfeld groß gewesen ist. Trotzdem wollte ich den Discount noch einmal nutzen, um langfristig orientiert von den Möglichkeiten der Aktie profitieren zu können.

Dabei bin ich überzeugt, dass die Plattform gerade jetzt eine Menge weiteres Potenzial hat. Roku ist schließlich drauf und dran, auch in den Content-Markt einzusteigen. Die Plattform ist schon heute auf mehr als jedem dritten in den USA verkauften SmartTV installiert. Wenn das Wachstum weitergeht, die Monetarisierung des Nutzerkreises Fortschritte macht und auch international Erfolge gefeiert werden können, so besitzt dieser Tech-Crashler Potenzial.

Aber auch andere Aktien, die jetzt mit einem Discount gehandelt werden, könnten interessant sein. Stellt sich daher die Frage: Welche Aktie landet neben der Roku-Aktie bald ein weiteres Mal in meinem Portfolio?

Neben der Roku-Aktie: Vielleicht Teladoc Health?

Eine erste Aktie, die neben der Roku-Aktie ein weiteres Mal in meinem Depot landen könnte, ist die von Teladoc Health. Auch hier bin ich weiterhin von den langfristigen Aussichten der Aktie überzeugt. Der Telemedizin gehört meiner Meinung nach ein größerer Teil der Zukunft. Wobei es insgesamt um das Ökosystem geht.

Das Management baut konsequent auf eine starke Marktmacht im Bereich digitaler Gesundheitsdienstleistungen. Mit Livongo Health erfolgte bereits der Eintritt in den Markt der Gesundheitsdaten. Mit myStrength Complete geht das Unternehmen jetzt den Schritt in Richtung digitaler Beratungsdienstleistungen. Ein womöglich unterschwelliges Angebot, das zu mehr Engagement auf der Plattform führen könnte.

Insgesamt erscheint mir eine Marktkapitalisierung in Höhe von 22,5 Mrd. US-Dollar vergleichsweise preiswert für einen potenziell führenden Akteur in der Telemedizin und im digitalen Gesundheitswesen. Zumal der Aktienkurs inzwischen einen Discount von ca. 50 % im Vergleich zu den Rekordhochs aufweist. Langfristig orientiert könnte das ein starkes Megatrend-Potenzial besitzen, auf das übrigens auch Cathie Wood setzt. Über 6 % der Aktien im Ark Innovation ETF sind schließlich die von Teladoc Health.

Oder vielleicht Sea Limited?

Eine zweite Aktie, die jetzt für mich neben der Roku-Aktie überaus interessant ist, ist die von Sea Limited. Damit verfolge ich eigentlich einen einfachen Ansatz: Nämlich auf viele Megatrends wie den E-Commerce, Spiele und digitales Bezahlen zu setzen. Bloß ebenfalls mit einem interessanten Discount. Seit ihrem Hoch bei ca. 235 Euro ist die Aktie inzwischen auf ca. 186 Euro eingebrochen. Das entspricht einem möglichen Rabatt von 20 %. Grundsätzlich interessant.

Mit Shopee verfügen die Südostasiaten über den bis jetzt größten Marktplatz in der Region. Garena ist hingegen ein inzwischen globaler Videospiele-Akteur mit einem Fokus auf mobiles Spielen. Zwei Wachstumsmärkte, die klar vorhanden sind und schon heute dreistellige Umsätze in Millionenhöhe generieren. Sea Money ist hingegen ein kleines, allerdings wachstumsstarkes Segment mit Umsatzwachstumsraten von über 100 %. Ja, teilweise sogar sehr deutlich über diesem Wert.

Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 118,8 Mrd. US-Dollar ist Sea Limited kein Leichtgewicht. Die drei Megatrends könnten jedoch langfristig orientiert noch eine Menge Potenzial für weiteres Wachstum bieten. Neben der Roku-Aktie und womöglich Teladoc Health ist auch diese Wachstumsaktie für mich jetzt eine interessante Option.

