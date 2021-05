Roku Aktie: Zieht YouTube TV von der Plattform ab: Was Investoren wissen sollten!

Ein Streit zwischen einem Streaming-Hardware-Unternehmen und einem großen Technologie-Riesen hat dazu geführt, dass neue Nutzer die YouTube TV-App nicht herunterladen können.

Roku Inc (NASDAQ:ROKU) hat YouTube TV wegen eines Vertragsstreits mit Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL) von seiner Plattform entfernt, wie Axios berichtet. Die Entfernung kommt, da ein Beförderungsvertrag am Freitag auslief. „Wir sind enttäuscht, dass Google unsere Vereinbarung für die Verbreitung von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung