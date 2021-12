Roku-Aktie: YouTube-Deal, Aktie schießt 15 % in die Höhe, auf zu neuen Rekorden?!

Die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) konnte am Mittwoch durch einen spektakulären YouTube-Deal signifikant in die Höhe schießen. Während ich diese Zeilen schreibe, notieren die Anteilsscheine um ca. 15,1 %, zumindest in US-Dollar, im Plus. Das ist ohne Zweifel ein stärkerer Turnaround.

Mit einem Aktienkurs von 216,90 Euro liegen die alten Bestmarken zwar noch in weiter Ferne. Allerdings könnte die Roku-Aktie wieder ein wenig in den Turnaround-Modus finden. Immerhin ist das Rekordhoch von 410 Euro jetzt nicht mehr um einen Discount von mehr als 50 % in die Ferne gerückt. Wobei das Börsenjahr 2021 trotzdem in weiten Teilen durchwachsen war.

Aber blicken wir lieber auf die Schlagzeile des Tages: Das Management der Roku-Aktie konnte sich mit YouTube einigen. Was bedeutet das für die Erfolgsgeschichte dieses Streaming-Konzerns? Genau das könnte jetzt die wichtigste Frage sein.

Roku-Aktie: Deal mit YouTube!

Wie es zum Mittwoch dieser Woche unter anderem auf Plattformen wie MarketWatch heißt, kann das Management der Streaming-Plattform offenbar einen Deal mit YouTube erreichen. Vielleicht zum Hintergrund: Es hat einen hitzigen Disput über die derzeitigen Konditionen gegeben. Wobei das Management von Roku darauf verwies, dass man keinen Cent mehr haben wollte. Aber offenbar, so zumindest die Anschuldigung, wollte Alphabet als Muttergesellschaft die Konditionen zu den eigenen Bedingungen verbessern.

Langer Rede kurzer Sinn: Es kam hart auf hart und YouTube wäre fast ganz aus der Roku-Plattform geflogen. Daraufhin ist die Roku-Aktie ebenfalls eingebrochen, weil sich hier der Kern ums Streaming dreht. YouTube ist natürlich ein wichtiges und zugleich auch bekanntes Format. Ein Qualitätsverlust hätte gedroht.

Auch wenn die Bedingungen und Details nicht veröffentlicht wurden, spricht doch eine Menge dafür, dass es zumindest ein beiderseitiges Entgegenkommen gegeben hat. Zudem habe man eine mehrjährige Übereinkunft erzielt, was zeigt: Offenbar ist beiden Vertragspartnern daran gelegen, die Geschäftsbeziehungen zu vertiefen. Aber warum ist die Roku-Aktie an diesem Mittwoch der große Gewinner …?

David gegen Goliath

Die Zwischenüberschrift gibt es vielleicht ein wenig wieder: Im Endeffekt gilt, dass bei Tech-Konzernen die Roku-Aktie eher ein kleiner David ist, während Alphabet ohne Zweifel einen gigantischen Goliath darstellt. Eine Übereinkunft zu erzielen, die auf einem Konsens basiert, könnte daher ein Erfolg für den Streaming-Plattformbetreiber sein.

Natürlich ist auch der Qualitätsverlust ein wichtiges Merkmal, das es zu zelebrieren gilt. Aber es könnte auch sein, dass Alphabet sich zu einem Deal durchgerungen hat, weil die Plattform hinter der Roku-Aktie für YouTube ebenfalls wichtig ist. Auch darüber gibt es inzwischen immerhin über 56 Mio. Nutzer und der Marktanteil dieses Betriebssystems auf neu verkauften TVs ist inzwischen in den USA alles andere als gering. Vielleicht zeigt sich hier daher ein wenig die Marktmacht.

Im Zweifel gilt, dass ein Plus von 15 % an einem Tag auch den Turnaround eingeläutet hat. Ob es weitergeht und es erneut zu Rekorden kommt, das dürfte jedoch insgesamt vom längerfristigen Wachstumskurs abhängig sein.

Der Artikel Roku-Aktie: YouTube-Deal, Aktie schießt 15 % in die Höhe, auf zu neuen Rekorden?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Roku. Suzanne Frey arbeitet als Führungskraft bei Alphabet und sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A- & C-Aktien) und Roku.

