Roku-Aktie: Warum hat sie heute zugelegt?

Überblick(OTC:SHCAY) wird ab Frühjahr 2022 in den USA Smart-TVs mit(NASDAQ:ROKU) Streaming-Fähigkeiten verkaufen und kehrt damit nach einer sechsjährigen Pause auf den amerikanischen Consumer-TV-Markt zurück, berichtet Nikkei Asia. Laut denführt(OTC:SSNLF) den US-Markt mit einem wertmäßigen Anteil von 37 % an, während(OTC:LGEIY) (OTC:LGEJY) mit 15 % an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!