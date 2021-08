Roku-Aktie: So stark sind die 36,46 US-Dollar wirklich

Die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) hat erst kürzlich ein frisches Quartalszahlenwerk vorgelegt. Wie wir mit Blick auf den Aktienkurs erkennen können, schien der breite Markt nicht sonderlich begeistert gewesen zu sein. Insbesondere das Nutzerwachstum enttäuschte, obwohl die Umsätze eigentlich stark zulegen konnten.

Letzteres lag mit Blick auf die Roku-Aktie und ihr Quartalszahlenwerk an einem besonders starken, durchschnittlichen Umsatz je Nutzer. Mit einem Wert von 36,46 US-Dollar steigerte der US-Streaming-Konzern diesen Wert um 46 % im Jahresvergleich. Ein überaus solides Wachstum, zumal das einfach und alleine die bisherigen beziehungsweise alle Nutzer betrifft. Auch der Bestand kann damit konsequent weiter monetarisiert werden.

Vielleicht fragst du dich jetzt: In welchem größeren Kontext sollten wir die durchschnittlichen Umsätze je Nutzer bei der Roku-Aktie einordnen? Wirklich eine tolle Frage. Hier ist mein Gedankengang dazu, wobei alleine der Blick in die Historie ein besseres Gespür für diese Kennzahl ermöglichen dürfte.

Roku-Aktie: 36,46 US-Dollar … welcher Vergleichswert?

Die Roku-Aktie kam im zweiten Quartal dieses Geschäftsjahres 2021 also auf einen durchschnittlichen Umsatz je Nutzer in Höhe von 36,46 US-Dollar. So weit, so gut. Doch natürlich handelt es sich hierbei um einen Wert, der in einer größeren Reihe betrachtet werden möchte.

Im letzten Quartal lagen die durchschnittlichen Umsätze je Nutzer gerade noch bei 32,14 US-Dollar. Mit einem Umsatzanstieg je Nutzer von über 4 US-Dollar in einem einzelnen Quartal zeigt das Management: Man hat die Plattform erneut deutlich besser monetarisieren können.

Blicken wir jedoch weiter zurück in die Historie dieser Kennzahl bei der Roku-Aktie. Noch im zweiten Quartal des vorherigen Geschäftsjahres 2020 lag der Wert bei gerade einmal 24,92 US-Dollar. Innerhalb des letzten Jahres hat es das Management daher geschafft, jeden Nutzer um 46 % besser zu monetarisieren. Falls du dich das gerade fragst: Ja, das ist im Endeffekt das Wachstum, das diesen Wert ausmacht.

Für mich ist das alleine eine besondere Qualität, die von dem Streaming-Akteur ausgeht. Das könnte wiederum mit der Art und Weise zusammenhängen, wie Roku überhaupt sein Geld verdient.

Lediglich die Spitze des Eisbergs

Die derzeitigen 36,46 US-Dollar durchschnittlicher Umsatz je Nutzer könnten erst die Spitze des Eisbergs sein. Perfekt dabei: Das Management muss gar nicht irgendwie die Kosten erhöhen. Nein, sondern auch mit der digitalen Werbung besitzt die Roku-Aktie einen Hebel, um den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer weiterhin klettern zu lassen.

Mit einem insgesamt wachsenden Streaming-Markt und einer in den USA immer weiter etablierten Plattform zeigt mir das erneut: Die Roku-Aktie besitzt einfach ein absolut vielschichtiges Wachstum. Auch mit 55,1 Mio. Nutzern dürfte übrigens meiner Meinung nach nicht die Spitze des Eisbergs erreicht sein. Doch auch falls sich das Wachstum der Nutzer verlangsamt, könnte die Umsatzqualität jedes einzelnen Nutzers trotzdem für ein deutlich zweistelliges Wachstum sorgen. Für mich eine Menge Qualität bei einer Wachstumsaktie mit einem starken Megatrend, dem Streaming.

Der Artikel Roku-Aktie: So stark sind die 36,46 US-Dollar wirklich ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

Motley Fool Deutschland 2021