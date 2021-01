Roku Aktie: Deal mit Quibi geglückt!

Roku Inc. (NASDAQ:ROKU) bestätigte am Freitag einen Deal zum Erwerb der exklusiven globalen Vertriebsrechte an der Quibi-Suite von Inhalten für die Verwendung auf seinem werbegestützten The Roku Channel.

Was geschah

Es gab Gerüchte, dass Roku in Gesprächen über den Erwerb der Inhalte von Quibi ist, und die Bestätigung vom Freitag setzt den Spekulationen ein Ende. Als Teil des Deals erhält Roku die exklusiven ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung