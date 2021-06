Roku-Aktie: CEO will diesen Trend nicht verfolgen! Gefahr oder Chance?

Die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) folgt einem interessanten Megatrend und das dürfte auch so bleiben. Der strategische Fokus gilt dem Streaming. Allerdings tangiert das auch kleinere Trends für die operative Ausrichtung. Beispielsweise die digitale Werbung, die für die Monetarisierung der Plattform überaus relevant ist.

Der CEO hinter der Roku-Aktie hat jetzt jedoch in einem Interview bekannt gegeben, einem Trend nicht zu folgen. Riskieren wir daher heut einen Blick darauf, ob das eine Chance sein könnte. Oder aber ob der Streaming-Akteur damit womöglich den Anschluss an den Markt verliert. Beides könnten natürlich Optionen sein, wenn man sich gegen eine Variante entscheidet.

Vielleicht ein paar Basics vorweg: Der CEO hinter der Roku-Aktie trägt den Namen Anthony Wood und er ist überaus stark in das eigene Unternehmen investiert. Ein Pluspunkt, der durchaus die Ziele des Unternehmens mit den eigenen verknüpft. Im Rahmen eines Interviews mit CNBC hat der CEO jetzt jedoch eine Sache abgelehnt: nämlich Sprachassistenz. Riskieren wir einen Blick darauf, wieso:

Das ist eine komplizierte Frage [auf die Frage, ob es interaktive Elemente gibt]. Ein paar relevante Punkte. Erstens ist es nicht mehr so schlimm wie früher, aber auch heute noch verstehen viele Unternehmen die Einstellung der Menschen beim Fernsehen nicht wirklich. Die Zuschauer wollen sitzen, ihr Bier trinken und fernsehen. Sie haben über die Jahre gesehen, dass es diese ganze Phase gab, in der es interaktive TV-Unternehmen gab. Sie sind alle gescheitert, weil die Leute das nicht machen wollen. Meine Philosophie ist es, die Dinge sehr einfach zu halten. Jedes Mal, wenn also interaktive Ideen aufkamen, haben wir das nicht gemacht.