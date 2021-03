Roku Aktie: BofA mag Roku’s Deal zur Übernahme von Nielsens AVA-Geschäft!

Roku Inc (NASDAQ:ROKU) gab am Montag seine Absicht bekannt, das Advanced Video Advertising (AVA) Geschäft von Nielsen Holdings PLC (NYSE:NLSN) zu übernehmen. Dies wird es dem Streaming-Unternehmen ermöglichen, dynamisch maßgeschneiderte Werbung auf einem linearen One-to-Many Broadcast-Feed einzufügen, so BofA Securities. Ruplu Bhattacharya behält ein “Buy”-Rating für die Roku-Aktie bei, mit einem unveränderten Kursziel von $500. Roku hat die Automatic Content Recognition ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



