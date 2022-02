Roku-Aktie: Attacke auf 2. Megatrend in Mexiko!

Hinter der Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) steckt mehr als nur ein Megatrend. Offensichtlich geht es bei dem Plattformbetreiber um das Streaming. Kennzahlen wie Nutzer, Streaming-Stunden und auch andere Dinge weisen sehr offensichtlich darauf hin. Aber es steckt mehr hinter dem US-Unternehmen.

Digitale Werbung ist der zweite Megatrend, den das Management der Roku-Aktie adressiert hat. Mithilfe der Meta-Plattform und interessanten, innovativen Lösungen wie DataXu arbeitet die Streaming-Plattform daran, passgenaue Werbung zu schalten. Damit ist das Ökosystem, das immerhin mehr als 56 Mio. Nutzer zum Ende des dritten Quartals umfasste, für Werbetreibende interessant.

Expansion und Wachstum sind ebenfalls wichtig. Passend dazu kann das Management jetzt einen interessanten Schritt bei diesem zweiten Megatrend in Mexiko vorweisen. Riskieren wir einen Blick darauf, was Foolishe Investoren dazu wissen sollten.

Roku-Aktie: Angriff auf Mexikos Werbemarkt!

Wie das Management des US-Streaming-Unternehmens Anfang Februar verkündete, startet man in Mexiko jetzt auch mit der digitalen Werbung. Einem Geschäftsbereich, den das Unternehmen übrigens im Jahre 2012 gestartet hat. Seit zehn Jahren gehört das Werbegeschäft damit bereits zu dem Streaming-Unternehmen dazu. Aber zurück zu unserem heutigen Topic.

Für den Markteintritt ist Roku eine Partnerschaft mit Entravision eingegangen, einem offenbar führenden Unternehmen in Mexiko, was Marketing und Medien angeht. Gemeinsam möchte man daran arbeiten, dass Werbetreibende in dem US-Nachbarland zukünftig die Verbraucher effizienter erreichen.

Dabei verweist das Management von Roku auf eine ganze Reihe an Vorteilen, die für die eigenen Werbelösungen sprechen. Eine große Reichweite sei möglich sowie eine bessere, effizientere Ausrichtung und das Messen der Erfolge. Es gibt ohne Zweifel gute Gründe, um auf diese Plattform zu setzen. Wobei natürlich entscheidend ist, wie groß der adressierbare Nutzerkreis in Mexiko ist.

Viele Wege, weiter zu wachsen: Auch Internationalisierung

Roku ist gegenwärtig dabei, weiter zu wachsen und neue Märkte zu erschließen. Im Jahr 2021 ist die Hardware unter anderem in Deutschland gestartet, was zeigt: International gibt es noch viele Möglichkeiten. Bislang ist das operative Geschäft primär in den USA beheimatet. Aber auch hier sind weitere Optionen für Wachstum vorhanden. 56 Mio. Streamer sind schließlich weder im US-Markt noch international der finale Endpunkt.

Mit Mexiko startet das Management nun jedenfalls im zweiten Megatrend-Markt, der digitalen Werbung, eine Offensive. Für das weitere globale, langfristige Wachstum kann das ein wichtiger Schlüssel für den Erfolg sein. Inwieweit sich das direkt auf die Zahlen auswirkt, das ist eine interessante Frage. Im Zweifel gilt: Es dürfte einen positiven Effekt auf den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer haben. Aber vor allem das Potenzial einer internationaleren Ausrichtung ist das, was eigentlich für den Moment entscheidend ist.

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

