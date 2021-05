Roku Aktie: Aktien steigen aufgrund von Smart Home-Gerüchten!

Der Streaming-Gerätehersteller Roku Inc (NASDAQ:ROKU) steigert weiterhin seine Werbeeinnahmen. Mit dem weiteren Vordringen in den Smart-Home-Markt könnte das Unternehmen einen weiteren Trick in petto haben.

Was passiert ist

Ein neuer Bericht von Protocol hebt Roku-Stellenausschreibungen, kürzliche Einstellungen und Übernahmen hervor, die alle auf die Entwicklung von Smart-Home-Produkten im eigenen Haus und durch mögliche Partnerschaften hinweisen.

Ein Roku-Sprecher lehnte es ab, das Gerücht zu kommentieren, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



