Roku-Aktie: 210 US-Dollar?!

Die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) bei 210 US-Dollar? Man mag es kaum glauben, aber das wäre für viele Investoren inzwischen wieder ein Highlight. Im Moment notieren die Anteilsscheine auf einem Kursniveau von gerade einmal 128,36 US-Dollar. Das heißt, um auf dieses Aktienkursniveau zu kommen, müssten die Aktien um 63,6 % steigen. Zumindest wäre das einmal ein Anfang.

Die 210 US-Dollar sind ein ziemlich aktuelles Kursziel. Ein Analyst aus dem Hause der Deutschen Bank hat die Aktie zwar mit einem Downgrade versehen, aber trotzdem das Ziel deutlich über dem aktuellen Aktienkurs belassen. Blicken wir einmal darauf, was das bedeuten würde.

Roku-Aktie: Dann fairer bewertet …?!

Die Roku-Aktie wäre selbst bei einem Aktienkurs von 210 US-Dollar weiterhin nicht einmal ansatzweise in der Nähe des Rekordhochs bewertet. Das lag zuletzt bei 490 US-Dollar und ist inzwischen so weit weg, dass eben auch die Kursziele weiter korrigieren. Kaum ein Analyst rechnet damit, dass sich selbst dynamische Growth-Aktien schnell verdrei- oder vervierfachen.

Aber die Roku-Aktie ist inzwischen wirklich sehr, sehr preiswert. Bei dem aktuellen Aktienkurs liegt die Marktkapitalisierung bei 17,4 Mrd. US-Dollar und auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis schafft es gerade einmal auf einen Wert von 6,4. Für eine Growth-Aktie im Megatrend-Markt des Streamings ist das ohne Zweifel nicht teuer. Zumal das Wachstum bei wesentlichen Kennzahlen wie dem Plattformgeschäft sehr stimmig ist. Hardware ist zuletzt eine Belastung für den Konzern mit einem Umsatzrückgang gewesen. Aber die Hardware ist eigentlich eher ein schmückendes Beiwerk.

Zudem gibt es bei der Roku-Aktie noch viele Möglichkeiten, das eigene Geschäft zu monetarisieren. Steigende Streaming-Stunden sind eine Variante, ebenso wachsende Nutzerzahlen. Auch die Internationalisierung und der Aufbau eines Geschäfts mit digitaler Werbung über die eigene Plattform sind vielversprechend. Selbst 2,7 Mrd. US-Dollar Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr 2021 sind erst ein Anfang im sehr großen Streaming-Markt rund um den Globus. Außerdem investiert das Management in Content, was die Reichweite vergrößern kann. Die derzeitige Bewertung ist daher wirklich sehr preiswert für mich. Das Kursziel der Deutsche Bank eher so etwas wie ein schneller Turnaround, der die Marktkapitalisierung auf 27 Mrd. US-Dollar und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 10 hieven könnte.

Auch Wachstum in diesem Jahr!

Bei der Roku-Aktie gibt es auch Wachstum in diesem Jahr, das dürfen wir nicht vergessen. Das Management der Streaming-Plattform konnte noch nicht einmal die Phase des profitablen Wachstums zünden. Mittel- bis langfristig enthält auch das noch Potenzial.

Ich sehe das Kursziel der Deutsche Bank bezüglich der Roku-Aktie daher weiterhin nur als Etappenziel an. Das Ökosystem ist sehr intakt, das Wachstum könnte sich nach der Pandemie zwar etwas verlangsamen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie das Management dieses Geschäftsmodell noch sehr weit ausbauen kann.

Der Artikel Roku-Aktie: 210 US-Dollar?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

Motley Fool Deutschland 2022