Roku-Aktie: Nach 17,6 % Kursplus am Zenit?

Die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) hat zuletzt ebenfalls eine positive Wochenentwicklung hingelegt. In den vergangenen fünf Tagen kletterten die Anteilsscheine um 17,6 %. Mit vielen anderen Growth-Aktien lässt sich das als kleiner Turnaround deuten.

Fragt sich bloß: Hat die Roku-Aktie damit bereits ihren Zenit überschritten oder steckt noch mehr Potenzial in ihr? Kurzfristig ist vieles möglich, auch eine wenig zufriedenstellende Entwicklung. Aber langfristig orientiert bleibt diese Wachstumsaktie spannend und potenzialreich.

Roku-Aktie: Kurzfristige Belastungen …?!

Anders als bei einigen anderen High-Growth-Aktien hat es bei der Roku-Aktie einige fundamentale Gründe gegeben, die zumindest kurzfristig eine Belastung darstellten. So zum Beispiel im Hardware-Segment, wo die Umsätze in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen rückläufig gewesen sind, zuletzt um 9 % im Jahresvergleich. Unter anderem leidet diese Sparte an Zuliefererproblemen. Das wiederum kann auch ansonsten als mögliche Wachstumsbremse gedeutet werden.

Mit einem Nettoverlust in Höhe von 30 Mio. US-Dollar rechnet das Management der Roku-Aktie auch im ersten Quartal mit keiner Profitabilität. Einen positiven Katalysator dürfte es hier entsprechend ebenso nicht geben. Wenn es gut läuft vielleicht eine Überraschung. Wobei der Umsatz von 574,2 Mio. US-Dollar im ersten Vierteljahr des Jahres 2021 auf 720 Mio. US-Dollar klettern soll. Beim näheren Blick fällt jedoch auch hier auf, dass ein anvisiertes Umsatzwachstum von 25,4 % voraussichtlich nicht der große Wurf ist. Solide, aber nicht weltbewegend.

Für die Roku-Aktie existieren daher einige kurzfristige Belastungsfaktoren. Wobei das Kernwachstum weiterhin intakt ist. Der durchschnittliche Umsatz je Nutzer kletterte zuletzt zum Beispiel auf über 41 US-Dollar, auch die Anzahl der Nutzer stieg auf 60,1 Mio. Dieser Nutzerkreis streamte zudem 19,5 Mrd. Stunden. Damit erkennen wir, dass es ein stark wachsendes Ökosystem gibt.

Viele Wege der Monetarisierung

Die Roku-Aktie besitzt außerdem noch viele Wege der Monetarisierung. Langsameres Wachstum hin oder her: Mit dem Streaming und vor allem der digitalen Werbung sind zwei starke Megatrends gegeben. Sowie ein Ökosystem, das inzwischen wohl eine größere kritische Masse erreicht hat, was dem Streaming-Akteur mehr Qualität geben dürfte. Solange es zweistellige Umsatzwachstumsraten gibt, ist die Investitionsthese intakt. Früher und später und vor allem nach Investitionen in das eigene qualitative Geschäft (zuletzt in Content) dürften auch positive Nettoergebnisse eine Wende bringen.

Für den Moment gilt, dass die Roku-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,8 Mrd. US-Dollar bewertet ist. Bei einem Jahresumsatz von 2,7 Mrd. US-Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis damit bei nicht einmal 7. Natürlich erfordert dieses Bewertungsmaß weiteres Wachstum. Aber es gibt viele Möglichkeiten, diese Plattform noch konsequent weiter zu monetarisieren und im Streaming-Markt zum Erfolg zu führen.

Der Artikel Roku-Aktie: Nach 17,6 % Kursplus am Zenit? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

Motley Fool Deutschland 2022